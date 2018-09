Nuami Dinescu, transformare armonioasă după ce a slăbit peste 25 de kilograme! La ce alimente a renunțat actrița

Nuami Dinescu a reușit să-și îmdeplinească un vis la care unele dintre femei poate că nici nu îndrăzneasc să-l discute cu prietenele lor. Efervescenta actriță a declarat război kilogramelor în plus și… cu multă muncă, răbdare și echilibru în alimentație, a slăbit enorm: peste 25 de kilograme!

Nuami Dinescu a slăbit peste 25 de kilograme cu dietă

În vârstă de 56 de ani, Nuami Dinescu a povestit în cadrul unei emisiuni TV cum a reușit să slăbească, dar și care sunt trucurile de la care nu se abate ca să nu pună kilogramele înapoi. Mai mult, vedeta le-a împărtășit fanilor pe rețelele de socializare că merge des în sala de sport ca să își tonifice trupul, dar și în saloanele de remodelare corporală, unde face masaj.

“Nu e o rețetă. Sunt într-un program care este implementat la o singură clinică din București. Este un program în care sunt implicați medici, psihologi, psihoterapeuți. Povestea asta cu mâncatul nu este așa: bă, este nesimțită și mănâncă. Nu suntem întotdeauna responsabili de felul în care punem pe noi kilograme. Cei mai mulți dintre noi mâncăm emoțional, mâncăm pe stres…Eu i-am zis psihologului că vreau să fiu liberă. Am 1,50 înălțime și la o asemenea înălțime, chiar și o jumătate de kilogram se simte.

Am avut și câteva probleme, am căzut…Am slăbit cam 20-25 de kilograme. Mănânc de toate, mai puțin pâine, paste, dulciuri. Eu nici nu eram fanul acestor alimente! Am un medic nutriționist care îmi face meniurile. La micul dejun poți mânca brânză de vaci cu fulgi de ovăz, sau un ou cu roție, o salată de vinete, un fruct. Noi mâncăm mai mult decât trebuie!

La prânz poți mânca un pește, puțină carne de pui, lângă care pui salată, legume, 100 de grame de brânză. Totul este să reduci porțiile.

Seara încerc să mănânc până în 7. Dacă te încinge foamea, poți să bei niște apă, sau, de exemplu, eu beau un pahar de lapte slab, atât. Mie îmi plac foarte mult salatele sau mâncarea de legume. Mi le pun la cuptor sau trei fâsuri de ulei, niște legume, condimente și asta e tot. Și lângă legume poți să pui 50 de grame de brânză. Eu, de obicei, mănânc pește, eu îmi cumpăr macrou, îl pun într-o tigaie, îi pun un capac și se face singurel. Pui sare cât vrei!

Te duci și la fizioterapie, te bagă în parafină din cap până în picioare și îți socate toată apa din tine, după care te duci la sală, unde te așteaptă la kinetoterapie! De când mă duc la oamenii ăștia, eu m-am disciplinat foarte tare, la ora 8 am deschis ochii, iar la ora 9 mă duc unde am treabă. Eu m-am luptat toată viața cu kilogramele!”, a mărturisit Nuami Dinescu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.