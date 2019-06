Număr nedifuzat de Antena 1 la iUmor. L-a umilit pe Alex Velea, iar Delia a reacționat

Alex Zgreaban, unul dintre foștii concurenți de la “iUmor”, s-a prezentat pe celebra scenă cu un număr de stand-up comedy. Glumele lui de început au fost ușor timide, însă, ulterior, au devenit acide, iar spre final a făcut una la adresa lui Alex Velea. Primii care i-au identificat greșelile au fost Cheloo și Mihai Bendeac, după care și-a spus părerea și Delia Matache.

Citește și: Cine este, de fapt, Irena Boclincă, câștigătoarea iUmor

Numărul lui Alex Zgreaban, unul dintre foștii concurenți de la “iUmor”, nedifuzat de Antena 1

Alex Zgreaban, unul dintre foștii concurenți de la “iUmor”, a făcut o glumă mult prea nesărată despre Alex Velea, iar Delia și-a arătat nemulțumirea și l-a întrebat ce l-a determinat să facă asemenea asocieri. Tânărul a spus despre îndrăgitul cântăreț că seamănă cu Bucureștiul… afirmând: “jegos și desenat peste tot”.

“Salut! Eu sunt Alex. Nu știu dacă ați observat, dar am o condiție fizică foarte bună. Bine, singura condiție e să nu fac efort. Glumele mele sunt ca autostrăzile în România: scurte. Cu două sensuri și proaste. Azi am venit puțin fericit aici, mi-a venit o idee genială de afacere, zic eu. Vreau să deschis într-un mall o morgă… pentru oamenii care mai mor în mall și vreau să îi pun numele: «For mall». Îmi place să mă plimb pe la munte, pe la mare: Vama Veche, Constanța. Un lucru interesant despre Constanța: acum 70 de ani în Constanța trăiau doar țigănci grase, de unde și numele: «Marea Neagră».

Am și locuri ciudate în care îmi place să mă plimb. De exemplu, acum vreun an și jumătate-doi ani m-am plimbat într-un cimitir. (…). Ați auzit cu toții de Ana lu’ Manole? Să aplaude toată lumea și cine a auzit de celebrul mit: Ana lu’ Manole, cu povestea. Ana lu’ Manole era o femeie foarte de treabă, foarte fidelă, foarte cuminte, își iubea soțul, nu era ușă de biserică, dar, tot pe acolo.

Am vrut de mai de mult timp la «iUmor», însă mi-am dat seama că nu-mi place de fata din juriu. Nu-mi place de fetița asta din juriu, dar, în schimb, îmi place de Delia. Stau în București de vreun an și jumătate, îmi place Bucureștiul… Nu foarte mult, bine, Bucureștiul mi se pare ca Alex Velea: e jegos și desenat peste tot. Știți ce zice soția unui manelist când se usucă cu feonul pe păr: «Mă usuc de dorul tău». Merci. Eu am fost Alex”, a spus concurentul de la “iUmor” 2019.

“Mai e o problemă, pe care nu am cum să nu o taxez. Nu știu dacă ai observat, în momentul în care spuneai, unele dintre ele au fost ok, țineam ochii închiși sau mă uitam în altă parte, pentru că mi-am dat seama de la un punct încolo că vedeam pe scenă arhetipul unui… ai încercat să te duci în zona asta în care: «Domne, cam cum sună un onliner?». Și am auzit asta de foarte ori. Este o anumită melodicitate, pe care ai încercat să o reproduci, dar care ea nu este a ta. (…)”, i-a spus Mihai Bendeac.

“E și greu să dai altfel onlinere, adică… cam aici se învârte monotonia din voce”, a comentat Alex Zgreaban.

Delia a intervenit și ea în discuție: “Da, dar trebuie să fie monotonia ta, nu să fie una împrumutată. Tehnic vorbind, știi?”.

“Da, înțeleg, ai dreptate. Nu, nu e ok, eu am înțeles exact ce vrea să zică”, a spus Alex Zgreaban referindu-se la afirmațiile făcute de Mihai Bendeac.

“Dar e cumva greu ce faci tu? Adică să scrii poantele pe foaie și să le spui? Iartă-mă, nu… E greu, e dificil?”, a continuat Delia.

“Depinde: sunt oameni care pot și oameni care nu pot. Pot… nu neapărat bune, dar pot să scriu”, a explicat Alex Zgreaban, unul dintre foștii concurenți de la “iUmor”.

“Eu zic că merge mai bine, e loc ”, a spus artista. Iar tânărul a mărturisit că face stand up comedy doar de câteva luni.

“Și trebuie să își recunosc. Mie nu mi-a plăcut poanta cu Alex Velea… nu am înțeles-o. Nu am înțeles, e amuzant, a fost amuzant?”, a întrebat Delia.

Cheloo a intervenit imediat: “Bă, eu înțeleg omu’. Nu-l suportă, na. Am dreptate?”.

“Eu am zis să o dau că s-a și râs când am mai zis-o, s-a râs și d-asta… Am selectat cumva glumele, adică nu… cred că depinde de public”, a răspuns concurentul de la “iUmor”.

“Mă, jegos sigur nu e. Problema lui Alex Velea, din contră,e că se spală prea mult”, a afirmat Mihai Bendeac.

“E extrem de îngrijit și…”, a punctat Delia.

“Da, să trecem peste acest episod, problemele sunt în altă parte, frate. Tu ești la 50% capacitate, cu siguranță, asta e părerea mea. Dacă de abia ai început să scrii, o să scrii foarte bine, trebuie să mai verifici un pic restul. Poziția corpului și să fii puțin convingători. (…)”, a încheiat Cheloo.