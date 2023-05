Numele secret al Mihaelei Rădulescu. Nimeni din România nu i-a mai spus așa. „Am depus un dosar”

Despre viața Mihaelei Rădulescu (53 de ani) nu prea mai sunt secrete, însă există un mic detaliu despre care puțini știu. În numele iubirii, dar și de dragul fiului ei, vedeta și-a schimba religia și chiar a trecut printr-un botez. Care este numele secret pe care diva de la Monaco l-a primit în urma convertirii.

Se poate spune că Mihaela Rădulescu este o femeie realizată din toate punctele de vedere, însă viața a pus-o de multe ori la încercare. Fie că a fost vorba despre mci sau mari compromisuri, fie că a fost vorba despre a renunța la ce îî aparține, din punct de vedere material, ori spiritual, diva de la Monaco a făcut tot ceea ce a putut pentru binele fiului ei.

Ce nume a primit Mihaela Rădulescu după ce a trecut printr-un botez de convertire la iudaism

Timp de 10 ani, vedeta a fost căsătorită cu omul israelian de afaceri Elan Schwartzenberg, relație din care a rezultat fiul lor, Ayan. Deși s-a născut în Tel Aviv, Israel, Ayan nu a putut căpăta statutul de evreu decât în momentul în care Mihaela Rădulescu s-a convertit de la religia ortodoxă la iudaism. Prin acest proces, diva de la Monaco a primit numele Judith, nume primit în urma unui botez de convertire. Cu toate acestea, numele Judith nu este trecut în actele oficiale, buletin, pașaport sau permis de conducere. La vremea respectivă, prezentatoarea TV declara că nu contează religia pe care o are și este convină că Dumnezeu este același pentru toată lumea.

„Nu contează religia. Am făcut aceasta pentru a-i oferi fiului meu statutul de evreu, pe care nu-l putea căpăta decât prin trecerea mea la religia mozaică. Pentru acest lucru mi-am depus un dosar în urmă cu doi ani, am urmat niște cursuri și abia în acest an am dat examenul, care a fost foarte greu. Am învățat să vorbesc ebraică. Cu scrisul e mai greu…Am decis ca eu să-l învăț limba română pe Ayan, iar Elan, ebraică”, relata Mihaela Rădulescu în anul 2004.

După un mariaj nereușit și câteva relații eșuate, Mihaela Rădulescu și-a găsit liniște alături de Felix Baumgartner. Cei doi sunt de câțiva ani împreună, însă gândul unei noi căsnicii nu îi surâde Divei de la Monaco. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Mihaela Rădulescu a mărturisit că au un program încărcat, nu se văd foarte des, însă au o relație perfectă.

„Nu ne-am pus problema asta, suntem de aceeaşi vârstă, oameni maturi care ştiu ce vor de la viaţă. E altfel, nu e ca în familia tradiţională românească. Nu vreau să-mi fac planuri care să nu-mi iasă! Nu vreau să sufăr! Nu știu ce ne rezervă viața.

Suntem împreună deja de ceva vreme și nu ne-am despărțit decât prin titlurile presei din România. Noi suntem mereu plecați, nu avem doar o casă, locuim în Elveția, Germania, Austria… prin hoteluri mai mult. Asta mă ajută, că nu spăl, nu fac de mâncare. Iar Felix… el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta. Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”, mărturisea vedeta în emisiunea ”Vorbește lumea”, anul trecut.

