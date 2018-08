Nuntă mare în lumea maneliștilor! Danezu și Sorina Ceugea s-au căsătorit

Danezu și Sorina Ceugea se iubesc de ani buni și formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Zilele trecute, cei doi au decis să își unească destinele și au spus un “DA“ hotărât în fața ofițerului stării civile

“Fiecare lucru minunat se intampla la momentul lui. Momentul nostru a inceput acum cinci ani, ne-am convins ca suntem facuti unul pentru celalalt, iar pasul cununiei civile a venit natural. Asa ar trebui sa se intample in toate povestile frumoase. Conteaza sa cunosti cu adevarat omul cu care vrei sa iti faci viata, cu care sa contruiesti o familie. Suntem norocosi, el este sufletul meu pereche, iar eu sunt al lui”, a declarat Sorina potrivit wowbiz.ro.

Cererea în căsătorie a luat-o prin surprindere, pusă la cale până la cel mai mic detaliu, cu lumânări pe plajă, flori și multe fotografii. “A fost cel mai emotionant moment din viata mea. Nu am banuit nicio clipa planul lui, desi imi spusese ca vrea sa luam cina in doi si mi-a cerut sa fiu cat de eleganta se poate. Prietenii nostri si totodata viitori nasi au jucat un rol important in realizarea surprizei.

Au pregatit lumanari pe plaja, buchetul de flori si ne-au facut poze. Dan obisnuieste sa imi ofere flori, sa ma rasfete, insa discursul cererii, modul in care a pregatit totul si iubirea ce ne leaga, m-au facut sa spun “DA””, povestea Sorina după ce a primit ielul cu diamant.