Nuntă mare în showbiz! Ariana Grande s-a căsătorit, în secret, cu Dalton Gomez

Celebra cântăreața americană Ariana Grande s-a căsătorit, în secret, cu iubitul ei, Dalton Gomez, un agent imobiliar care i-a cucerit inima cu doar un an în urmă.

Jurnaliștii de la TMZ a relatat primii că ceremonia a avut loc la casa cuplului din Montecito, California. Ulterior, un reprezentat al a Arianei Grande a confirmat, pentru People, faptul că evenimentul a avut loc.

Citește și: Căsnicia lui Dani Oțil este sortită eșecului?! De ce nu trebuie să faci nunta în luna mai

„A fost restrânsă și intimă – mai puțin de 20 de persoane. Atmosfera era atât de fericită și plină de dragoste. Cuplul și ambele familii nu puteau fi mai fericite

Atât Ari, cât și Dalton iubesc Montecito. Ei petrec mult timp acolo. Pare firesc să se căsătorească la frumoasa și istorica casă a lui Ari”, spune o sursă pentru People.

Au anunțat că s-au logodit în decembrie

Ariana Grande, în vârstă de 27 de ani, și-a anunțat logodna cu Gomez, în vârstă de 25 de ani, în decembrie, când a postat o fotografie a inelului împreună cu mesajul „Forever n then some”. Cei doi au început să se întâlnească în ianuarie 2020 și au locuit împreună în timpul pandemiei, în casa ei din Los Angeles.

Faimoasa cântăreață se află la a doua logodnă, prima dată fiind cerută în căsătorie de fostul iubit, actorul Pete Davidson. Însă relația s-a terminat la câteva luni după logodnă. Acum, cel care o face fericită este Dalton Gomez, un agent imobiliar din Statele Unite ale Americii.

Cine este Ariana Grande

Grande a debutat în actorie în 2008, jucând rolul lui Charlotte în musical-ul 13 la Broadway. Între 2010 și 2013, ea a jucat-o pe Cat Valentine în sitcomul de pe Nickelodeon – Victorious, iar mai târziu a primit un rol în Sam & Cat[10] (2013-2014).

În martie 2013, Grande a atins un succes de mainstreams când piesa „The Way” de pe albumul său de debut Yours Truly (2013) a devenit un hit de top 10 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu dublă-platină de RIAA.

Albumul a fost bine primit și a debutat pe numărul #1 în Billboard 200. Astfel Grande a devenit prima artistă feminină a cărei înregistrare de debut s-a clasat pe prima poziție, după Animal de Kesha în ianuarie 2010, și a 15-a artistă la general.

În 2014 Ariana Grande a primit premiul Music Business Association în categoria ”Breakthrough Artist of the Year”, în semn de recunoaștere a performanței artistei pe durata anului 2013.

Al doilea album de studio al Arianei, My Everything (2014), a debutat pe locul 1 în SUA, fiind bine certificat în multe alte țări. Cu single-urile „Problem”, „Break Free”, „Bang Bang” și „Love Me Harder” albumul a fost timp de 34 de săptămâni consecutive în top 10 al Billboard Hot 100, fiind artistul din 2014 cu cele mai multe single-uri în top.

În 2015, își promovează albumul cu primul ei turneu mondial, The Honeymoon Tour. În 2016 lansează cel de-al treilea album de studio, Dangerous Woman. Piesa de titlul albumului a debutat pe locul 10 în Billboard Hot 100. Albumul a debutat pe locul 2 în Billboard 200.

Nu rata: Ariana Grande a spus „DA”! Cum arată inelul de logodnă al artistei