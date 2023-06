Nunta s-a transformat în despărțire pentru Iulia Vântur. Fosta prezentatoare de la Pro TV a avut o relație amoroasă cu năbădăi

Iulia Vântur și Marius Moga au format unul dintre cele mai nonconformiste, dar și sudate cupluri de la începutul anilor 2000. Care a fost, de fapt, motivul pentru care fosta prezentatoare de la Pro TV nu a mai ajuns la altar cu celebrul compozitor.

Timp de 4 ani, începând cu anul 2007, Iulia Vântur și Marius Moga au format unul dintre cele mai mediatizate și nonconformiste cupluri din showbiz. Deși nimeni nu le-a acordat nicio șansă, cei doi au luptat ”împotriva vântului” și chiar aveau planuri să pună bazele unui viitor împreună.

Cariera în plină ascensiune a compozitorului Marius Moga a implicat multe sacrificii și compromisuri, iar, la vremea respectivă, cea care a avut cel mai mult de suferit a fost partenera lui. Iulia Vântur ajunsese să fie în relație mai mult singură, simțea tot mai frecvent lipsa afecțiunii, însă nu este de mirare, mai ales că artistul declara la vremea respectivă că tot timpul și-l petrece în studioul de înregistrări.

„Stăteam numai în studio și munceam, pentru că am vrut să ajung undeva. E drept că am reușit, dar sacrificiile au fost mari”, mărturisea Marius Moga, în urmă cu mult timp.

Iulia Vântur: ”Nu mai vreau nimic de la el”

Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, se pare că Iulia Vântur a fost cea care a ”călcat strâmb” în relație, moment în care cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Cu bune și cu rele, Iulia Vântur recunoaște că perioada trăită alături de Moga a fost una dintre cele mai înfloritoare, s-au descoperit și au evoluat împreună. Totodată, din respect și de dragul amintirilor, cei doi au rămas în relații excelente.

“Am trăit foarte multe experienţe împreună şi e un om important în viaţa mea. Am ajuns într-un alt nivel care mă satisface foarte tare, care-mi place foarte mult. Clar am evoluat! Ştii cum se spune, partenerul e oglinda ta. Tu nu eşti atât de obiectiv încât să te priveşti aşa cum eşti de fapt. În momentul în care e cineva care stă zi de zi cu tine şi care îţi observă şi relele și bunele, şi mai ales ştie să comunice cu tine, şi e destul de analitic, poţi să înveţi lucruri despre tine şi să te vezi cu adevărat.

Marius a fost oglindă pentru mine, şi eu pentru el. M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând suntem foarte buni prieteni. Adică un prieten pe care îl câştigi aşa şi-l păstrezi. E cel mai important lucru. Am învățat multe și am crescut și evoluat împreună. Ne-am modelat unul pe celălalt. Am învățat ce înseamnă dragostea adevărată și pură, mai ales după ce am terminat relația. Abia după, am simțit dragostea aia necondiționată – când nu mai vreau nimic de la el, ci doar să-i fie bine”, spunea Iulia Vântur în urmă cu mai mult timp, pentru showblitz.ro.

La vremea respectivă, Marius Moga a fost în asentimentul fostei iubite. Compozitorul nu a dezvoltat prea mult, fiind zgârcit în declarații, însă a expus, pe scurt, cum stau, de fapt, lucrurile între ei.

“Lumea trebuie să înțeleagă că doi oameni care au petrecut timp împreună și s-au apropiat, e firesc să se mai întâlnească, să stea de vorbă despre diferite lucruri care li se întâmplă în viață. Cred că s-au obișnuit cu prea multe cupluri care, după ce se despart, aruncă cu noroi, dar noi nu facem parte din această categorie”, declara Marius Moga.

