Nuntă secretă în Japonia, între Răzvan Simion și Daliana Răducan? Ce a apărut pe internet: „Casă de piatră!”

De câteva zile, Răzvan Simion nu și-a mai făcut apariția pe micile ecrane, la Antena 1. Prezentatorul TV este plecat, alături de partenera lui, peste hotare. Printr-o postare pe rețelele de socializare, însă, a fost divulgat un mic „secret”. Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au pus pirostriile? Iată detaliile mai jos, în articol.

De mai bine de o săptămână, Răzvan Simion se află peste hotare, mai cu seamă în Japonia. Și nu singur, ci însoțit de partenera sa de viață, Daliana Răducan. Absența lui a fost simțită atât de colegii de pe platourile de filmare, de la Antena 1, dar și de telespectatorii care îi urmăresc aparițiile televizate. Pe rețelele de socializare, prezentatorul TV și partenera lui postează imagini din locurile pe care le vizitează.

Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au căsătorit în secret?

O postare, însă, i-a bucurat enorm pe prietenii virtuali. Mai cu seamă, Răzvan Pascu, un apropiat al prezentatorului de la Antena 1, le-a transmis o urare celor doi îndrăgostiți. Oare Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut, deja, nunta? Nu se cunoaște acest aspect, însă cei doi parteneri trăiesc, cu siguranță, o experiență de milioane în Japonia!

„După ce ani la raâdul am mers eu la ”birou” la Răzvan, a venit rândul lui să vină la mine la „birou” – prin lumea mare. De data asta cu grupul nostru în Japonia, să ne bucurăm împreună de spectacolul cireșilor înfloriți. Data viitoare unde, tizule?! 😀 P.S. Casă de piatră cu minunata Daliana!”, este mesajul notat pe rețelele de socializare.

Vezi și RĂZVAN SIMION L-A ALES PE DANI OȚIL ÎN DETRIMENTUL DALIANEI RĂDUCAN: “AR FI UN TEST PENTRU RELAȚIA NOASTRĂ!”

Răzvan Simion a cerut-o de soție pe iubita lui

Răzvan Simion și Daliana Răducan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Anul 2023 a început cu o veste frumoasă, mai ales din partea matinalului de la Antena 1! Răzvan Simion a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Daliana Răducan. Pe rețelele de socializare, prezentatorul TV a explicat, într-un mod romantic, ce dragoste îi poartă partenerei sale.

„În 2023 aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred in perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie si unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic.

«Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…»”, a scris Răzvan Simion în mediul online.

Citește și „ÎL IUBESC”. LIDIA BUBLE, DECLARAȚII SURPRINZĂTOARE ÎNAINTE CA RĂZVAN SIMION SĂ O CEARĂ ÎN CĂSĂTORIE PE DALIANA RĂDUCAN

Sursă foto: social media, CANCAN.RO