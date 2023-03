Răzvan Simion l-a ales pe Dani Oțil în detrimentul Dalianei Răducan: “Ar fi un test pentru relația noastră!”

Răzvan și Dani rămân un cuplu chiar dacă în viața fiecăruia dintre cei doi prezentatori s-au așezat partenerele Gabriela Prisăcariu și Daliana Răducan. Prietenii de la Reșița nu ar renunța unul la celălalt nici în cazul uneia dintre cele mai grele întreceri din lume. Prin urmare, Răzvan Simion recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că o eventuală chemare la America Express l-ar pune pe gânduri, însă ar ști cu cine să plece. Moderatorul de la „Neatza” admite că ar opta pentru amicul său de o viață, Dani Oțil, în detrimentul Dalianei Răducan.

După un sfert de secol în peisajul media, timp în care a gestionat mai multe proiecte atât în radio cât și la televizor, Răzvan Simion rămâne fidel meseriei care l-a consacrat. În continuare se simte motivat să facă performanță la „Neatza”, fundamentul consecvenței sale explicat în rândurile de mai jos.

Răzvan Simion, contrariat de „furtul” conținutului de pe internet: „Autorul creator câștigă din ce în ce mai puțin!”

CANCAN.RO: Crezi că ai fi fost multimilionar dacă se plăteau toate aparițiile voastre de pe TikTok sau de pe alte canale?

Răzvan Simion: E foarte tare că unii care vorbesc de NFT-uri pun capturi de la alte emisiuni, de la Bobonete din podcasturi, din astea. Ei vorbesc de NFT-uri, păi, bă, vă hotărâți odată? Din păcate autorul creator câștigă din ce în ce mai puțin. Tu știi mai bine, ce bogat erai dacă pe canalul tău aveai traficul de pe CANCAN!

CANCAN.RO: Ce bogat eram dacă mă nășteam în perioada în care v-ați născut voi și se făcea televiziune cum trebuie…

Răzvan Simion: Nu, că și noi ne-am gândit ce șansă am fi avut dacă ne nășteam în perioada lui Vîntu și a lui Vanghelie, ce bani făceam și noi cu blugi, dar nu merge așa!

CANCAN.RO: Deci ăsta ar fi unul dintre regrete, faptul că nu v-ați dus în zona aceea de business?!



Răzvan Simion: Odată ce înaintezi în vârstă spui «Dă-mi, Doamne, ani tinereții, dar cu mintea de acum!». Dar nu, personal nu am genul ăsta de regret. E loc sub soare pentru toată lumea, dar dinamica asta e una interesantă. Adică vorbim pe de o parte despre protejarea drepturilor de autor și tot ăla care vorbește de NFT-uri copiază de la Bobonete din podcast sau de la Morar, e foarte interesantă abordarea.

Răzvan Simion l-ar alege pe Dani Oțil în detrimentul Dalianei pentru „America Express”: „Ar fi un test pentru relația noastră!”

CANCAN.RO: Ce te mai motivează să continui în acest moment?

Răzvan Simion: Surprinzător, dar după atâția ani mai avem lucruri de spus. Surprinzător, dar după atâția ani sunt oameni care cumva pare că ne plac. Și, surprinzător, după atâția ani, noi nu mai suntem singuri în ecuația asta. De noi, fără să avem un complex Mesianic în spate, depin d foarte mulți oameni, foarte multe familii.

Producem plus valoare pentru televiziunea care se numește Antena 1, patru ore pe zi, șase zile pe săptămână. Asta înseamnă că 24 de ore live, dintr-o săptămână, suntem numai noi. Și atunci nu poți să îți iei bagajele, cum s-a mai întâmplat, și să pleci că ai o criză de identitate. Nu mai ești doar al tău și al familiei tale, ci depind foarte mulți oameni de tine.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să pleci mâine la America Express, ai pleca cu Dani sau cu Daliana?

Răzvan Simion: Nu cred că aș pleca cu Daliana, deși ar fi un test pentru relația noastră. Dacă aș pleca cu Dani, sigur îi batem de îi zăpăcim. Adică doar o manevră de producție să ne scoată din joc. Conținut la greu, foarte buni, la ce sunt eu nu e Dani echipat și în felul ăsta facem o echipă. Nu, deci nu, îi dărâm! Îi leșin!

CANCAN.RO: Sau ar exista o șansă ca șurubul tău din picior să-ți joace feste…

Răzvan Simion: Nu, m-am interesat, am creme bune. Le-am promis de acum doi ani producătorilor că scot șurubul. Mă rog, am cinci șuruburi, am zis că mi le scot pentru America Express, dar acum mai stau un pic!

