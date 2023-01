Răzvan Simion și Dani Oțil, surpriză de proporții! De necrezut cine i-a sunat chiar în timpul emisiunii de la Antena 1

În cadrul unei ediții televizate a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, cei doi prezentatori au avut parte de un moment cu totul aparte. Nu este un secret faptul că primesc telefoane de la telespectatori, dar cine a putut să-i sune depășește orice așteptare. Cei doi s-au bucurat enorm.

Răzvan Simion și Dani Oțil sunt prieteni încă de la grădiniță. Cei doi se cunosc de mai bine de 39 de ani. De 15 ani, sunt în același platou de filmare, unde prezintă matinalul care i-a făcut cunoscuți de o țară întreagă.

Mai mult decât atât, cei doi prezentatori au și locuit o perioadă împreună pentru că aveau probleme cu banii și astfel, reușeau să se descurce în Capitală. În prezent, banii nu mai sunt o problemă și amândoi sunt bărbați așezați la casele lor.

Ce surpriză au primit Răzvan Simion și Dani Oțil

Chiar zilele acestea, Răzvan Simion și Dani Oțil au primit un telefon cu totul neașteptat. Cât timp erau în emisiune, o anume Claudia i-a sunat. Respectiva nu este nimeni alta decât o colegă care a fost cu ei la grădiniță. De atunci, nu au mai auzit unii de alții. Cu prilejul apelului, tânăra le-a povestit că a rămas repetentă, motiv pentru care nu s-au mai văzut.

„Ne cunoaștem! Am fost împreună la grădiniță.

Eu am fost cu voi doar în grupa I, apoi am rămas repetentă și am luat-o de la capăt. Am lucrat în sistemul bancar, iar acum sunt la bugetari”, a spus Claudia, fosta colegă lui Răzvan și Dani, în emisiune. Apelul i-a bucurat enorm pe cei doi prezentatori.

