Răzvan Simion este un prezentator TV foarte apreciat inclusiv datorită energiei molipsitoare cu care înveselește publicul în fiecare zi. Matinalul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre succesul în televiziune și despre relația pe care o are cu Dani Oțil, după atâția ani de colegialitate. Mai mult decât atât, Răzvan a povestit și cum a scăpat de rata la bancă, pe care o avea de la vârsta de 18 ani.

Răzvan Simion, matinalul care dă startul bunei dispoziții în fiecare dimineață, împreună cu colegul său, Dani, a vorbit, fără rețineri, despre cariera sa în televiziune.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că, pentru un astfel de format, e nevoie de multă muncă și pasiune constantă. Totuși, cum se poate ca după atâția ani de longevitate, vibe-ul să fie același pentru matinali?

„Suntem niște privilegiați ai sorții”

„Vorbeam cu niște studenți la jurnalism zilele trecute și le-am zis că în momentul în care mergem la muncă, nu știu, fără chef și doar așa să ne luăm salariul, înseamnă că suntem cam pierduți. La noi uite, că de 20 de ani nu e așa.

Noi facem matinal de la 19 ani, știm cum e, ne bucurăm de fiecare zi, întâlnim oameni uneori mișto, în fiecare zi, ne bucurăm de chestiunea asta că am reușit să facem bani, și nu puțini, dintr-o chestie ce ne place foarte tare. Ce să mai, suntem niște privilegiați ai sorții”, a spus Răzvan Simion.

”Nu mi-am dorit altceva”

Întrebat de CANCAN.RO cine ar fi fost el astăzi, dacă nu ar fi fost la cârma emisiunii Neatza, Răzvan a răspuns: ”Nu mi-am dorit altceva. Nu avem nici povestea aia că îngrijeam terenuri de tenis și la un moment dat cineva a zis: «Cum ar fi să faceți televiziune?»

Noi asta am vrut de la 16 ani, de când ne-am apucat să facem lucrul ăsta și până în ziua de azi. Nu ne-am văzut făcând altceva, nu știu dacă m-aș fi priceput la altceva pentru că nu mi-am pus problema să fiu altceva”.

Cât despre relația cu Dani, care e încă vie de atâta timp, Răzvan spune că este la fel cum e și la TV și că nu s-a pus problema vreodată să se certe.

„Uită-te puțin la el. Cine? Eu cu el? De ce să mă cert? Nu avem motive pentru care să ne certăm. Prieteniile se strică de la bani sau de la femei. N-avem bani să ne dăm împrumut, să ne dăm înapoi și nu avem aceleași gusturi la femei.

Deci, nu ne-am certat niciodată. Show-ul? Amândoi avem show-ul. Eu sunt mai… știi cum zicea Mălăele: «Munca nu a omorât pe nimeni, da’ de ce să riscăm?»”, a mai adăugat Răzvan.

”Nu mai am rate… e primul an fără rate”

„Nu-i cal pe care să poți fugi de soartă”, spune o vorbă din popor. Iată că se potrivește și în cazul lui Răzvan, care dovedește că vedetele nu sunt neapărat privilegiate și mai au și ele inclusiv rate la bănci.

„Nu mai am rate. Ți-am zis că am, dar nu mai am. E primul an când nu mai am rate. Primul credit l-am făcut la 18 ani, am făcut un calcul acum, l-am făcut și pe ăla împreună. Nu mai știu la ce am folosit banii, dar cert e că am făcut un credit în ’98, erai născută?

Sunt într-o perioadă de acumulări, încerc să investesc în lucruri, deși mi-e bine, cum sunt acum, vreau să muncesc mai puțin. Am investit în criptomonede. Nu, glumesc. Am investit în tot felul de chestiuni. Nu prea sunt eu omul antreprenorului. De asta se ocupă Dani”, a încheiat Răzvan.

