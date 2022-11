“Neatza” a ajuns la majorat, iar Răzvan Simion taxează pe cine vedea proiectul terminat: “Ne-au dat morți și îngropați de acum cinci ani!”

„Neatza” defilează, după 15 ani, printre formatele de entertainment diurn, devansând rivali precum „La Măruță”, „Vorbește lumea” sau „Teo Show”. „Vinovații” sunt Răzvan Simion și Dani Oțil, care au ajuns să realizeze 24 de ore de conținut săptămânal pentru Antena 1. Longevitatea emisiunii matinale are, însă, un secret, divulgat de Răzvan Simion, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Vedeta vorbește despre cum ascensiunea internetului a indus publicul în eroarea de a considera „Neatza” o emisiune închisă, pe cale de dispariție, încă de acum cinci ani. Răzvan Simion răspunde internauților și întocmește o comparație dreaptă între contentul construit de echipa matinală zilnic, în raport cu realizatorii de podcast, care postează un interviu pe săptămână.

Mai în glumă, mai în serios, colegul lui Dani Oțil anunță că emisiunea de la Antene o mai duce mult și bine, chiar dacă nu ar mai putea gestiona încă o oră în plus de program, cum s-a tot adăugat.

„Au dat o șansă unora de mulți nu le-ar fi întins o mână!”

CANCAN.RO: A câta ediție de „TVMania” ar fi?

Răzvan Simion: Nu știu a câta ediție la care participăm, cu siguranță ne sunt foarte dragi, prima noastră mare copertă a fost la „TVMania”, în 2008, când ne-am mutat la Antena 1, prima copertă cu o cafea și un covrig. Au dat o șansă unora de mulți nu le-ar fi întins o mână.

Cei mai mulți trandafiri pe care i-am primit, i-am primit de la „TVMania”, sunt doar ei în lumea asta media la care răspundem prezent atunci când primim o invitație. Cumva îi credităm ca fiind singurii de pe piață ce ar putea să ofere un astfel de premiu, pentru că este premiul cititorilor „TVMania”, asta ni se pare super interesant.

CANCAN.RO: Privind retrospectiv, ți-ai fi proiectat longevitatea pe care ați avut-o amândoi în televiziune?

Răzvan Simion: Cu siguranță, noi când vorbeam de anduranță într-un program matinal, care macină și arde foarte repede, oamenii spuneau că suntem un pic deplasați sau cel puțin nebuni. Genul ăsta de program se duce în trei-patru ani, maximum, și se arde.

Noi am venit și am mizat pe altă carte, și anume cartea anduranței, lucrurile sunt construite altfel, sunt construite ca la radio. Noi ne pricepem foarte bine la radio, mai bine decât la TV, și atunci am construit pas cu pas cum construiești un program de radio.

Am adaptat sistemele astea de valori, că e matematică pură până la urmă, le-am adaptat la TV și ne-a ieșit. Avem 15 ani acum, la 1 februarie, de Antena 1. Mult!

„Ne-au dat morți și îngropați de acum cinci ani!”

CANCAN.RO: Nu vă sperie venirea din urmă a internetului? Pentru că tu ziceai într-un podcast că ți-e lene să te muți pe partea de online. Nu te sperie?

Răzvan Simion: Dacă te uiți la Antena, este cel mai mare producător de conținut, inclusiv media. Pentru că deja e făcut, noi doar îl tăiem și îl aruncăm pe net. Avem pagini foarte mari de YouTube, noi deja facem conținut, dar pentru un sistem corporatist. De unul singur să te apuci să faci lucrurile astea, nu prea ieși bine în bani. Și cei care fac podcasturi, înțeleg. Ești cu «sărut-mâna, dați-mi și mie să pot să merg mai departe». Costă mult și YouTube-ul nu mai plătește ca pe vremuri.

Ne-au dat toți morți și îngropați de acum cinci ani, pe noi, cei din televiziune. Și uite că suntem aici, ba chiar facem performanță. Dacă te uiți la cifre, cifrele nu spun asta. Ele spun că în continuare televizorul e cea mai ieftină distracție a românilor, mai ales în perioadă de criză. Da, internetul îți oferă o platformă pe care trebuie să o valorifici.

Dar poți să produci conținut cum produc eu, de ani de zile, în fiecare zi a vieții mele? Fac un podcast pe săptămână, și ăla le e cam greu, invitații sunt aceiași. Eu fac patru ore pe zi, 15 ani la Antenă și cu încă trei în partea cealaltă, sunt multe ore de emisie!

CANCAN.RO: Era vreodată să se termine „Neatza”, au venit de la Antenă să vă zică «dacă nu merge sezonul ăsta, ați terminat-o»?



Răzvan Simion: Nu, tu nu vezi că ne mai dau câte o oră, câte o zi?! Am ajuns la șase din șapte, patru ore pe zi, într-o săptămână 24 de ore full, le facem noi, echipa de la „Neatza”. Din contră, pe modelul «merge, mai ia o oră». Sper să fie gata, mai mult nu mai pot, nu mai duc!

CANCAN.RO: Când vă pensionați?

Răzvan Simion: Toți ne vor, dacă nu îngropați, măcar pensionați!

