O altă surpriză uriașă pentru Irinel Columbeanu! Și EA a venit să-l viziteze în România

Irinel Columbeanu are parte de o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, mai ales că și-a pierdut întreaga avere și a ajuns să-și ducă traiul la un azil de bătrâni. În ciuda greutăților de care s-a lovit, fostul milionar a avut parte numai de surprize frumoase în ultima perioadă. Fostul om de afaceri s-a revăzut cu fiica lui, Irina Columbeanu, care a zburat din SUA pe meleaguri românești să-și întâlnească tatăl. Nici mult n-a durat, căci și-a făcut apariția și o altă persoană dragă lui Iri.

Irinel Columbeanu a primit-o cu brațele deschise pe fiica lui, după ani buni în care nu s-au văzut. Irina Columbeanu a venit din Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiește cu mama ei, pentru a-și revedea tatăl. Fostul milionar s-a bucurat enorm să-și vadă fiica și să petreacă timp cu ea. Irina a dezvăluit că este recunoscătoare că s-a putut întoarce în România, să se întâlnească cu tatăl ei, căci dorul era imens.

Adolescenta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Irinel Columbeanu, căruia a ținut să-i mulțumească pentru faptul că a sacrificat multe, ca ei să-i fie bine.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă.

Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a mărturisit Irina Columbeanu, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.