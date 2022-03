O asociație de proprietari a fost dată în judecată pentru 20 de lei. Cum s-a terminat procesul

Un ieșean a dat dovadă de mult curaj atunci când a dat în judecată o asociație de proprietari pentru suma de 20 de lei. Iată de la ce a pornit totul și care este motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest!

Emanuel Sescu este ieșeanul care a dat în judecată o asociație de proprietari pentru suma de 20 de lei. Nemulțumirea bărbatului a pornit de un comision de 4 lei pe care banca i l-a perceput, după ce acesta s-a ocupat de plata integrală a datoriilor a aproximativ 30 de proprietari.

O asociație de proprietari a fost dată în judecată pentru 20 de lei

Astfel comisionul de 4 lei i-a fost repartizată în contul ieșeanului Emanuel Sescu. Văzând că suma nu îi este ștearsă și datoriile se adumă, în urma efectuării mai multor plăți, bărbatul a adecis să dea în judecată asociația de proprietari. Acesta a susținut că taxa percepută de bancă trebuia împărțită la toți proprietarii din bloc, aproximativ 30 de persoane.

Emanuel Sescu a cerut în instanță să i se restituie datoria de aproximativ 20 de lei din comisionul perceput de bancă, achitarea taxelor de judecată și suma de 1.000 lei pentru daune morale, potrivit Bzi.ro.

Reprezentanții asociației de proprietari au explicat faptul că ieșeanul a fost informat de comisionul perceput de bancă, ba mai mult, potrivit acestora, taxa de 4 lei a fost trecută corect în contul personal al lui Emanuel Sescu:

”Noi am vorbit la Primărie, pentru că asociațiile de proprietari sunt în subordinea Primăriei. Am întrebat despre această problemă a domnului Emanuel Sescu și ni s-a transmis să îi trecem individual taxa de 4 lei. Noi, inițial, la deschiderea contractului cu banca, nu am știut că unitatea percepe acel comision la plățile interbancare.

Domnul Emanuel Sescu a achitat benevol datoriile asociației de 4 ori în contul băncii, cu toate că știa de acel comision perceput de bancă. Ulterior, acesta a făcut o cerere la Primărie și a primit ca răspuns că taxa de 4 lei a fost trecută corect și nu trebuia împărțită la toți proprietarii”, a declarat președintele asociației de proprietari nr. 124.

Cu toate acestea, se pare că ieșeanul a câștigat procesul cu asociația de proprietari:

”Nu mă așteptam ca asociația să piardă procesul, însă reclamantul a invocat alte legi în afara celor la care se supun asociațiile de proprietari. Instanța i-a oferit câștig de cauza și acum asociația este obligată să îi restituie cei aproximativ 20 de lei și să plătească taxele de judecată, 500 de lei. Reclamatul a cerut și daune morale, 1.000 de lei, însă acestea i-au fost refuzate”, a menționat președintele asociației de proprietari, potrivit Bzi.ro

