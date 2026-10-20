O badantă din Italia a jefuit-o pe bătrâna pe care o îngrijea. Octogenera a rămas fără o parte din economii

O badantă din Italia a jefuit-o pe bătrâna pe care o îngrijea. Octogenera a rămas fără o parte din economii
Cea care o îngrija a lăsat-o fără niciun ban
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O bătrână în vârstă de 80 de ani din Italia a rămas fără toate economiile în mai puțin de 48 de ore. Atunci când a mers la ghișeul poștal pentru a retrage o parte din bani, bătrâna a aflat că are contul gol, așa că a sesizat autoritățile. Oamenii legii au descoperit că acea care a lăsat-o fără bani era chiar badanta care o îngrijea. Femeia a profitat de vulnerabilitatea bătrânei și i-a golit imediat contul.

Cazul s-a petrecut în localitatea Mosciano Sant’Angelo, situată în provincia Teramo din regiunea Abruzzo. Potrivit anchetatorilor, bătrâna a mers la ghișeul poștal pentru a retrage bani, însă angajatul i-a explicat că tranzacția nu poate fi procesată deoarece contul este gol.

I-a furat toți banii în doar 48 de ore

După ce a aflat că a rămas fără niciun ban, bătrâna a alertat autoritățile. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, principala suspectă este chiar femeia care o îngrijea, o italiancă în vârstă de 40 de ani. Carabinierii de la secția locală au reușit să refacă traseul banilor, iar toate indiciile se îndreaptă către badantă.

Potrivit informațiilor din anchetă, banii bătrânei fuseseră virați succesiv către un alt cont bancar, fără ca pensionara să știe. Se pare că badanta a profitat de vulnerabilitatea pensionarei și de faptul că nu era familiarizată cu tehnologia.

Mai exact, femeia de 40 de ani ar fi instalat aplicația financiară BancoPosta direct pe telefonul mobil al pensionarei. Mai apoi, aceasta a efectuat trei viramente bancare către propriul său cont. Primul transfer a fost de 2.000 de euro, următorul de 5.000 de euro, iar cel de-al treilea a fost în valoare de 6.000 de euro.

Astfel, în mai puțin de 48 de ore, badanta a reușit să sustragă 13.000 de euro. În urma celor întâmplate, femeia a fost denunțată oficial pentru furt și înșelăciune, fiind suspectată că a acționat fără acordul sau știința persoanei pe care o avea în grijă.

Ancheta carabinierilor continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au desfășurat operațiunile bancare și pentru recuperarea prejudiciului total de 13.000 de euro.

 

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