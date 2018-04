În urmã cu câteva zile, Didina Maxim, din județul Vaslui, a ajuns la spital în urma unui stop cardio-respirator. Medicii sosiți acasã la femeia de 64 de ani au reusit sã o resusciteze si apoi sã o transporte la Spitalul Judetean Vaslui. Femeia a mai trãit aproximativ jumãtate de zi, apoi a decedat.

Cadrele medicale au stabilit cã aceasta a murit din cauza unui icter galopant. Familia au adus-o acasã si au început pregãtirile pentru înmormântare. De aici povestea ia o întorsăturã incredibilã, potrivit vremeanouă.ro.

Totul a culminat în momentul în care rudele femeii decedate au cerut certificatul medical pentru a vedea care este cauza mortii. Cum rudele bãrbatului au refuzat sã le dea certificatul de deces, acestea au sunat la 112 si au reclamat faptul cã femeia ar fi avut parte de o moarte violentã.

Pânã când rezultatele examenului medico-legal au arãtat cã este vorba de o moarte provocatã de un icter galopant, soțul femeii, Gheorghe Maxim, a trãit un adevãrat cosmar.



Gheorghe Maxim, speriat de polițiști

Dupã ce au fost anuntate organele de anchetã, acasã la Gheorghe Maxim s-au prezentat otganele de poliție și a fost demaratã ancheta. “Au venit, au luat-o la Medicina Legalã si pe mine m-au speriat tare. Mi-au spus cã, dacã se confirmã cã moartea a survenit din alte motive în afarã de boalã, atunci nu mai vãd lumina zilei. Un politist în civil mi-a arãtat cãtusele de la brâu si mi-a spus cã mã vor lua cu ele pe mâini. A doua zi mi-au spus cã nu s-a confirmat nimic si cã nu sunt vinovat de moartea Didinei”, spune Gheorghe Maxim. Scãpat de amenintarea cu închisoarea, bãrbatul de 68 de ani se gândeste de unde va mai face rost de bani pentru alte haine sã îsi îmbrace sotia înainte ca aceasta sã fie înmormântatã. “Ar trebui ca acum sã plãteascã cei care au fãcut reclamatie. Eu nu mai am de unde sã scot alti bani sã o îmbrac. Si toatã povestea a pornit de la discutii aprinse între o rudã a mea cu gura mare, fratii si surorile sotiei. Dacã mã credeti, de sâmbãtã si pânã azi am fumat cinci pachete cu tigãri si acum mã duc la magazin sã îmi iau altele. M-au speriat politistii destul de tare, mai ales cã nu am avut de a face cu ei pânã acum. O singurã datã, Ciobotaru mi-a luat ventilele de la bicicletã si m-a amendat”, a mai spus Gheorghe Maxim.

Unii vecini sustin cã, de fapt, o vinã ar avea si sotul femeii de 64 de ani. “Din când în când o mai bãtea din cauza acelor acte pe care nu voia sã le semneze. E adevãrat cã Didina consuma si alcool, dar înainte de a fi luatã cu salvarea nu bãuse. Fãcuse acest lucru cu o searã înainte, pânã mai târziu si poate cã a doua zi i-a fost rãu. Am înteles cã era în casã, pe un scaun si s-a prãbusit brusc. Gheorghe Maxim ar fi ridicat-o pe pat si apoi a chemat ambulanta. Am vãzut apoi cum a venit si politia aici. Si totul ar fi pornit dupã ce rudele care se pregãteau sã o înmormânteze au fost acuzate cã graba lor e suspectã”, a povestit o vecină.