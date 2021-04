O bloggeriță din Georgia a descoperit că iubitul ei are o aventură, după ce a sunat la restaurantul unde el mergea des cu “prietenii” | VIDEO

O bloggeriță din Georgia a dezvăluit într-un scurt video cum a aflat că iubitul ei are o aventură, iar imaginile au devenit virale. Într-o altă înregistrare, tânăra a explicat pas cum pas ce s-a întâmplat după ce a sunat la restaurantul unde fostul mergea des cu “prietenii”.

O bloggeriță din Georgia, despre cum a aflat că e înșelată de iubit

Zilele trecute, Felicia Burzotta a devenit suspicioasă în legătură cu ieșirea partenerului ei alături de “băieți”, așa că a pus la punct un plan ingenios de a afla dacă a fost sau nu mințită de acesta.

“Când el spune că merge să ia cina cu băieții, dar tu crezi că minte. Așa că, am sunat la restaurantul la care era și m-am prefăcut că eu coordonez o petrecere surpriză pentru el” sunt rândurile scrise pe o scurtă filmare, urcată de bloggerița sexy pe contul ei de TilTok, după cum puteți observa în galeria foto a articolului.

Ulterior, cunoscuta tânără a făcut noi dezvăluiri într-un videoclip pe care l-a publicat pe celebra rețea de socializare.

“Aveam o bănuială că mă înșela cu asta, pentru că era peste tot în jurul lui. (…). Am sunat la restaurant și am spus: «Hey, este ziua de naștere a iubitului meu, am nevoie de o masă mare, nu știu cu cine este deja acolo. Este cu sora lui sau cu prietenii lui?»

Angajata era: «Oh, cum arată?», iar eu l-am descris, am spus cu ce era îmbrăcat și ea a spus: «Oh, îl văd. Da, da, e cu sora lui». Ulterior, am zis: «El are două surori, este cea brunetă sau cea blondă?». De fapt, o căutam pe aia blondă și ea a afirmat: «Este sora cea blondă». Da, așa am aflat”, a spus Felicia Burzotta pe filmarea de mai jos.

“Tu nu ți-ai pierdut mintea, ți-ai folosit-o!”, “Ai încredere întotdeauna în instinctul rău” și “Atât de inteligentă… Îmi pare rău pentru ce ai pățit” sunt trei dintre milioanele de mesaje primite de Felicia Burzotta după ce a împărtășit experiența delicată pe social media.

Sursa foto: Instagram & captură video TikTok / feliciaburzotta