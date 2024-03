O campioană a României îi face educație spartană fiicei sale: ”La mine, NU rămâne NU, programul este program!”

Monica Roșu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate gimnaste ale României. Fosta campioană olimpică, dublu medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2004, a pus România pe harta lumii și a primit numeroase titluri. Pentru toate aceste performanțe, și-a sacrificat copilăria și adolescența. Acum, ajunsă la 36 de ani și cu o fetiță în vârstă de trei ani, fosta gimnastă susține că o crește pe fiica ei într-un regim autoritar tocmai pentru a o pregăti pentru viață. Într-un interviu exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, Monica a dezvăluit cine este părintele autoritar, dar a dat și detalii din relația cu partenerul ei.

Monica Roșu a devenit mămică în urmă cu trei ani, atunci când a adus-o pe lume pe Alia. Ea și partenerul ei sunt părinți responsabili și, cu toate că Alia este încă micuță, cei doi o învață să își dezvolte cât mai multe abilități. Recent, cunoscuta sportivă și partenerul ei, Vlad, doi împătimiți ai sportului, au decis să o ducă pe fiica lor să schieze. Cu această ocazie, și Monica și-a pus din nou schiurile în picioare, după o pauză de șase ani, din cauza intervenției chirurgicale suferite.

„Fiica mea a făcut recent trei anișori. În fiecare an am dus-o la munte să vedem dacă îi place să stea pe schiuri. Anul acesta a fost cu succes, a schiat singură pe pârtia mare. Ne bucurăm, dar cel mai mult tatăl ei se bucură, pentru că este un împătimit al schiurilor. Mi-am pus și eu schiurile în picioare, după șase ani de când nu am mai schiat și după operația de la genunchi. A fost un sentiment tare plăcut să pot să schiez alături de ea și de soț”, a spus Monica pentru CANCAN.RO.

„Eu sunt autoritară, drept dovadă fiica mea nu-mi spune toată ziua că mă iubește”

Fiindcă în fiecare familie există un „bad cop” și un „good cop”, Monica Roșu susține că ea este cea autoritară cu fiica ei. Fosta sportivă este conștientă că o educație mai dură o va ajuta pe fiica ei în viitor, așa cum și ei i-a făcut numai bine. Însă, cuvântul care o definește pe Monica Roșu este corectitudinea, drept urmare, aceasta o răsplătește pe fata sa când o ascultă.

„Eu sunt cea autoritară, drept dovadă, nu-mi spune toată ziua că mă iubește sau să-mi dea pupici. Ea știe că lucrurile pe care le fac sunt spre binele ei. Îi ofer ce își dorește pentru că nu este un copil care să ceară foarte multe lucruri. Nu mi-a făcut scandal în magazin. Este un copil care se uită la fața mea și deja știe dacă este da sau dacă este nu. La mine Nu este Nu. Nu pot fi altfel pentru că am fost crescută într-un regim foarte bine stabilit. La mine programul este program, când avem de respectat lucruri, vreau să le respecte. Dacă îi spun că o să primească ceva sau îi spun că mergem undeva, mă țin de cuvânt. Nu avem ce face, trebuie să știm de reguli și, oricât ar face ea fățuca aceea, tot nu rămâne” , susține aceasta pentru CANCAN.RO.

Monica Roșu vrea ca fiica ei să facă sport: „Sportul te educă și te disciplinează”

Monica Roșu a început să facă gimnastică de la vârsta de patru ani, iar din cauza programului dificil pentru un copil, sportiva s-a sacrificat mult. Cu toate acestea, Monica este conștientă că sportul i-a dezvoltat multe abilități și a maturizat-o, astfel că o îndeamnă și pe fata ei să o urmeze.

” Sport cu siguranță va face, dacă va alege să facă de performanță, o voi susține și voi fi lângă ea. Îmi doresc să facă în viață ce-i place. Va face sport pentru că sportul te educă, te disciplinează, chiar dacă nu este de performanță. Ai de respectat un program, înveți ce înseamnă fair-playul și generozitatea. Sunt foarte multe lucruri care o vor ajuta în viață”, spune Monica.

Gimnasta și soțul ei se căsătoresc după 11 ani de relație. De ce au amânat atât de mult nunta

Monica a fost prezentă la Târgul Ghidul Miresei, așa că a fost ocazia perfectă să o întrebăm când urmează nunta. Ea și partenerul ei au tot amânat evenimentul, cu toate că Vlad a cerut-o în căsătorie în anul 2018. Cei doi se aflau în vacanță în Spania când bărbatul a decis să îi adreseze iubitei întrebarea. „Vrei să fii soția mea?”. Răspunsul a fost DA și a venit imediat, însă nunta se lasă așteptată.

„Nu am mai ales rochia de mireasă pentru că în fiecare an de când sunt prezentă la târg Ghidul Miresei am optat pentru rochia de mireasă. Acum, fiind și mămică, am spus că nu mai e cazul și aștept să o port pe cea finală. El m-a văzut și și-a făcut o idee cum îmi stă în rochie de mireasă. Dacă îi place bine, dacă nu, iarăși bine, dar nu am superstiția să nu mă vadă. Nu este ușoară perioada de după naștere. Abia am organizat în pandemie botezul, am văzut ce înseamnă un astfel de eveniment la un număr redus de persoane . Am spus: Ok, am scăpat de botez, cu nunta mai vedem. La nuntă nu vom avea invitați de ordinul sutelor. La botez am avut 80 de persoane, la nuntă vom avea 120-130 de persoane maxim” , a mai spus fosta gimnastă pentru CANCAN.RO

