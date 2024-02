Soțul Roxanei Vancea are fobie de verighetă, dar ea l-a convins să nu mai amâne momentul… Nuntă „cu circuit închis”!

Roxana Vancea și Dragoș Paiu numără zilele până când vor spune marele „Da” și în fața lui Dumnezeu. Cei doi sunt căsătoriți civil din anul 2019, însă nu au apucat până acum să se cunune și religios. Pandemia și nașterea copilului le-au dat planurile peste cap, însă au reușit într-un final să pună totul la punct pentru mult așteptata nuntă. CANCAN.RO are, ca de obicei, toate detaliile cu privire la marele eveniment. Roxana Vancea și Dragoș au oferit un interviu exclusiv în care au dezvăluit cum decurg pregătirile pe ultima sută de metri, dar și ce fobie are antrenorul.

Roxana Vancea și Dragoș au oferit un interviu exclusiv în care au dezvăluit toate detaliile marelui eveniment. CANCAN.RO i-a însoțit în momentele în care au ales verighetele. Restul detaliilor sunt deja puse la punct, căci timpul se scurge rapid și imediat vine nunta. Și, să știți că alegerea nu a fost chiar ușoară, căci soțul Roxanei are fobie de… metale, nu de verighetă. 🙂

„Mai avem să punem la punct verighetele, să le alegem. Am rezolvat cu totul în rest, avem locația, avem nașii, costumele, doar verighetele mai trebuie. Eu vreau ceva care să se potrivească cu inelul, din aur alb și cu diamante. Dragoș vrea ceva cât mai simplu pentru că el are o fobie de metale, nu suportă nimic”, a dezvăluit Roxana Vancea.

„Pe viitor vom tatua verigheta!”

Ei, și cum s-a nimerit ca Dragoș să aibă fobie de metale, Roxana, fată ingenioasă, a venit repede cu soluția. „Probabil că pe viitor o vom tatua. Tatuăm o linie, un x, să se știe acolo că este locul verighetei. El nu are tatuaje, dar facem”, spune ea.

„Îmi tremură mâna. Ea va trebui să-mi pună inelul, bănuiesc. Când mi l-ai pus pe cel de logodnă, nu a fost la fel?! Și tot am tremurat. Este groaznic, dacă ai vreo fobie, să știi că eu așa simt. Am fobie de metale, nu de inel, verighetă sau nuntă pentru că eu am venit cu ideea”, susține ferm Dragoș pentru CANCAN.RO.

Ce biserică au ales Roxana Vancea și Dragoș pentru cununia religioasă: „Este foarte frumoasă!”

Cu toate că vor să fie foarte discreți în privința marelui eveniment din viața lor, noi am ciulit urechile și am aflat unde va avea loc slujba. Roxana și Dragoș au mers pe mâna nașei lor care a ales un lăcaș de cult ce are o însemnătate aparte pentru ei. Este vorba despre Biserica Sfântul Ciprian. Cununia religioasă va avea loc în martie, deci mai este foarte puțin timp până când cei doi își vor jura iubire în fața lui Dumnezeu.

„Nașii au ales, este biserica unde nașa și-a botezat primul copil și a ales ea. Este o biserică foarte frumoasă. Cununia religioasă este cea mai importantă parte a nunții, un act nu ne ține. Eu am rupt de două ori certificatul de căsătorie de când suntem căsătoriți. Acum l-a băgat în seif ca să nu-l mai pot rupe când mă enervez. Când mă enervez, cășun pe certificatul acela”, a declarat Roxana Vancea pentru CANCAN.RO.

Roxana Vancea și-a ales o rochie atipică: „O dată sunt mireasă!”

Cu toate că se află în lumina reflectoarelor de mulți ani, Roxana Vancea este o persoană destul de discretă. Discretă își dorește să fie și cununia religioasă, așa că cei doi vor avea aproximativ 30 de persoane care le vor fi alături. După cununia din biserică, mirii, nașii și invitații vor continua petrecerea la restaurant Casa Românească. Așa cum spuneau, cei doi au totul deja pus la punct, iar viitoarea miresică ne-a dezvăluit și cum va arăta rochia.

„Rochia este așa de prințesică, de Tinkerbell, de zână. Am spus că o dată sunt mireasă și atunci trebuie să fie așa cum trebuie”, a spus Roxana.

Vedeta și soțul ei, Dragoș, se spovedesc înainte de nuntă: „Îmi este frică de ea”

Prezentă la un târg de nunți, am putut observa că Roxana arată foarte bine în rochiile pe care le-a probat, așa că suntem convinși că va străluci și în ziua cea mare. Doar că, gurile rele spun că vedeta ar fi îngrijorător de slabă. Iată cum le-a răspuns.

„Lumea care îmi spune că sunt slabă trebuie să își ia un Zian și un Milan acasă și atunci o să înțeleagă de ce sunt eu atât de slabă. Eu am doi copii foarte activi și nu am cum să pun pe mine când ei mă țin în formă. Dar să știi că le mănânc dulciurile, le spun că nu sunt bune pentru ei că fac carii, să mi le lase mie. Mănânc absolut orice, dar nu se pune”, spune Roxana pentru CANCAN.RO.

„Mănâncă pe furiș față de ei. Nu, de mine nu se ferește. A avut mai la început treaba asta să se ferească de mine. Era în pregătire și oprea pe dreapta la gogoașa și băga două, trei gogoși. Mi-a recunoscut după un an”, o completează Dragoș.

]ntrebat dacă a mințit-o cu ceva pe soția lui, Dragoș nu a avut cale de scăpare: „Mergem la spovedit săptămâna viitoare. Dacă am făcut-o , nu am făcut-o cu un scop anume. Mie oricum îmi este teamă de ea că este olteancă” , a glumit acesta.

