O cântăreață cunoscută de la noi, la masă cu Salman Khan: „Cătălin, să nu fie geloasă Iulia”. Cine e vedeta care

Iubitul Iuliei Vântur a cunoscut o altă artistă de la noi și s-au fotografiat împreună. Pozele cu Salman Khan și o cântăreață de muzică populară cunoscută românilor au devenit virale în India. Poate și pentru că mulți au confundat-o pe vedetă cu Iulia Vântur. Și asta pentru că acestea au aproape aceeași nuanță la păr. Prezentă într-un platou de televiziune, artista a făcut câteva mărturisiri despre ziua în care a stat față în față cu starul de la Bollywood.

Citește și: Iulia Vântur este în doliu: „Odihnește-te în pace”

Diana Popa, o tânără artistă de muzică populară din Covasna, a venit în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, unde a participat la un concurs cu un cozonac frământat, pregătit și copr de ea. Înainte să afle părerea juriului, aceasta i-a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu Salman Khan.

„Da. Păi, am fost la filmările peliculei „Jame home, Sighișoara”, pe urmă am fost în Polonia la filmările Ja „Jame home. Uite, poza asta, in 12 ore a adunat 17.000 de like-uri. Mi-a fost preluată poza, postată de niște indieni, a fost postată pe pagina lor. Cătălin, să nu fie geloasă Iulia. Mai bine luăm publicitate”, a glumit artista de muzică populară.

„Am înțeles că tu îl cunoști pe Salman Khan. Păi? Cum așa? Lasă, că nu luăm acum publicitate. Hai să vedem cum ți-a ieșit cozonacul. Ai zis că nu ai ținut nicio ușă deschisă în casă pentru a fi foarte cald și să nu ți se lase cozonacii?”, a continuat Cătălin Măruță.

Iulia Vântur și Salman Khan sunt împreună din 2012

De când s-a mutat în India, Iulia Vântur duce o viaţă cu totul diferită. S-a lansat în muzică şi se pare că are succes, pentru că este mereu în centrul presei indiene.

Citește și: Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vântur a ajuns la fermă! Primele imagini cu vedeta internațională: „Monica, ai legătura, cheamă-i pe fermieri”

Salman Khan, cel mai râvnit burlac al Indiei, s-a născut pe 27 decembrie 1965, în Indore, India. El este actor, producător şi cântăreţ. Celebrul star de la Bollywood are patru fraţi, care sunt şi ei prezenţi în lumea filmului: Arbaaz Khan, Arpita Khan, Sohail Khan, Alvira Khan Agnihotri.