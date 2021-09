Cântăreaţa Nico suferă de o afecţiune ereditară. „Mi-e frică…”

Cântăreaţa Nico suferă de o afecţiune ereditară. Vedeta a dezvăluit în cadrul unui interviu recent cu ce probleme de sănătate se confruntă. Mai mult, artista este nevoită să îşi facă analize periodic pentru a-şi ţine boala sub control.

Nico a vorbit despre afecţiune de care suferă, atât ea cât şi surorile sale.

„Am fost să-mi verific picioarele, pentru că eu în fiecare an îmi fac un control. Mi-e frică de tromboză, de alte chestii care pot apărea. E insuficiență venoasă. La mine e o chestie ereditară. Și eu și surorile mele avem aceeași chestie”, a declarat Nico la Antena Stars.

„Circulația periferică este un pic «stricată». Dureri nu am deloc, dar este inestetic. Sunt vasele superficiale ieșite un pic, se văd. Nu am varice, am doar vasele astea roșii care ies la suprafață. Nu am ce să fac, pentru că e moștenită. Trebuie controlată”, a completat Nico.

Cine a fost alături de artistă în momentele grele

Nico este căsătorită de 25 de ani cu Laurențiu Matei, împreună cu care formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz.

Deşi relaţia lor nu a fost doar lapte şi miere, cei doi au reuşit să treacă peste momentele dificile. Mai mult, artista recunoaşte faptul că problemele i-au unit şi mai mult, asta pentru că soţul său a fost mereu lângă ea, și a avut parte de înțelegere în căsnicie.

„A fost genul de om care a încercat să mă liniștească. El m-a înțeles mai bine decât l-am înțeles eu. E mai liniștit, mai calm, mai ponderat, are toate calitățile. Într-o săptămână ne certam de 5-6 ori și trebuia să ne vedem să ne împăcăm. A înghițit foarte multe. Nu l-am văzut niciodată gelos. Nu e genul, e foarte liniștit și la locul lui. Dar și când îi sare acul, imediat stăm drepți”, a explicat Nico.

Sursă foto: Instagram