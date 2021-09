Vica Blochina dă cărțile pe față și vorbește despre presupusa evacuare din apartamentul de 300.000 de euro, primit de la Victor Pițurcă. Vedeta a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Din cauza datoriilor foarte mari la întreținere, Vica Blochina ar fi ajuns să fie evacuată din apartamentul în care locuia cu fiul ei, imobil cumpărat de fostul selecționer al României. Asta s-a tot scris în presă zilele acestea, însă blondina spune că nu este nimic adevărat.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Vica Blochina a vorbit despre problemele pe care le are cu asociația de proprietari, dar și despre ce ar face dacă, ipotetic, ar ajunge să fie dată afară din imobil.

” Niciodată nu o să se întâmple acest lucru (n.r. – să fiu evacuată). Apartamentul nu e scos la nicio licitație, iar eu stau acolo. Eu când am cumpărat apartamentul avea nu știu ce datorie, despre care eu nu știam și am aflat mai târziu și de asta s-au strâns foarte multe penalizări”, ne-a explicat fosta prezentatoare de la Pro TV.

„S-au strâns foarte multe penalizări”

„Prin 2010 sau ceva de genul acesta, eu am vrut să mă înțeleg cu ei și le-am spus: «Am suma asta de bani de achitat, dar hai să facem o înțelegere astfel încât să vă dau în trei, patru rate ca să pot să achit totul la zi», dar mi-au zis că nu vor. Și așa am ajuns să plătesc penalizare peste penalizare și n-am reușit să ajung la zi cu facturile. Era vorba despre circa 10.000 de euro.

Deși m-am certat cu ei îngrozitor, nu am reușit să mă înțeleg cu ei. Și acum, la fiecare doi, trei ani ei mă dau în judecată. Anul trecut am plătit 3.500 de euro, am dovadă și tot ce trebuie, dar în momentul în care am plătit ei m-au dat în judecată pentru alte penalități” , a adăugat Vica Blochina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce ar face Vica Blochina dacă ar fi evacuată din imobil

„Eu până pe 14 septembrie trebuie să le achit 10.000 și ceva de lei, dacă nu achit această sumă atunci se scoate la licitație. Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri „, ne-a mai spus Vica Blochina.

Ce avere are Victor Pițurcă

Fostul selecționer al României este în prezent liber de contract, dar, cu toate acestea, afacerile-i merg strună! Ultima investiţie este într-un complex rezidenţial de lux din centrul Capitalei, de care se ocupă Alex Piţurcă Jr, fiul cel mare.

Se pare că preţul unui singur apartament din complexul lor rezidenţial se ridică la suma de aproximativ 300.000 de euro şi există nu mai puţin de 130 de apartamente de toate tipurile. Şi zona este una spectaculoasă, în apropierea Catedralei Mântuirii Neamului.

Surse neoficiale susțin că Victor Pițurcă ar mai deține 100 de hectare de teren în diferite zone din București și din Craiova, iar averea lui se ridică la peste 100 de milioane de euro.

