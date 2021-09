Ce a spus Vica Blochina despre evacuarea din apartamentul de lux: ”Mă hărțuiesc”

Vica Blochina ar fi obligată să plece din apartamentul de lux în care locuiește, împreună cu fiul său și al lui Victor Pițurcă. Fosta balerină a recunoscut faptul că nu și-a mai plătit întreținerea și se simte hărțuită de administratorii imobilului.

Vica Blochina a vorbit despre situația în care se află de ceva timp. S-a zvonit că fosta balerină ar fi fost evacuată deja din apartamentul de lux, însă, adevărul este cu totul altul. Aceasta a recunoscut faptul că nu și-a mai achitat întreținerea și se simte hărțuită de aministratorii blocului. Pe de altă parte, se impune scoaterea la licitație a locuinței în care stă cu fiul ei, Edan. Până în acest moment, Vica Blochina ar avea restanțe de aproape 3000 de euro.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat cu o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă”, a spus Vica Blochina la Antena Stars.

Vica Blochina: „Mă hărțuiesc, într-adevăr”

Vica Blochina a fost dată în judecată de câteva ori: „M-au dat de multe ori în judecată, e a patra, a cincea oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalități. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare”.

„Oricum, am mai multe proprietăți. La casă nu vreau să mă mut, e foarte mult de muncă. Tot timpul se strică ceva, taie iarba, am stat la casă, nu-mi place”, a mai spus aceasta.

