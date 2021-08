Ireal! Vica Blochina a fost evacuată din apartamentul de lux. Motivul? Datorii uriașe la întreținere

Vica Blochina trece prin momente dificile după ce a fost evacuată din apartamentul de lux pe care l-a primit în dar de la tatăl copilului său, Victor Pițurcă.

Vica Blochina a pierdut apartamentul de lux pe care îl primise cadou de Victor Pițurcă în anul 2007. Vedeta a acumulat datorii de mii de euro la întreținere, fapt ce a dus direct la evacuarea blondinei din locuință, iar casa urmează să fie scoasă la licitație.

Vedeta acumulase datorii enorme la întreținere, mai precis 2.600 de euro, astfel că apartamentul a fost scos la licitație pentru suma de 199.000 de euro.

Nu este pentru prima dată când Vica trece printr-o situație de acest fel, căci în urmă cu un an trece prin clipe delicate din același motiv, mai exact din cauză că și atunci a fost la un pas de a rămâne pe drumuri. La vremea respectivă, fosta iubita a lui Victor Pițurcă a întâmpinat aceeași problemă, căci nu mai dăduse ochii cu administratorul foarte multe luni și datoriile de la întreținere ajunseseră la sume enorme de bani, mai mult decât atât, în urmă cu un an mărturisea că administratorul îi lipise chiar o hârtie pe ușă pentru a-și rezolva problema, scrie Spynews.

„Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin. Am dat 300 de mii pe euro pe apartament”, a spus Vica Blochina în urmă cu un an.

Sursa foto: Arhiva Cancan