Vica Blochina, dezamăgită de cea mai bună prietenă „S-a culcat cu fostul meu iubit”

Vica Blochina a povestit că a fost trădată de cea mai bună prietenă. Situația a degenerate și s-a ajuns la Poliție.

Vica Bochina, fostul partener și fosta cea mai bună prietenă au ajuns la Poliție, iar blondina i-a făcut inclusiv plângere. Vica a oferit un interviu în emisiunea „Acces Direct’, acolo unde a vorbit despre acest subiect.

„Anul acesta care a trecut, din punct de vedere relațional am fost praf, cu prietene, cu prieteni…. Ori am făcut eu foarte multe greșeli la un moment dat, ori nu știu … Partenera mea de afaceri m-a furat, așa am ajuns eu să-mi fac singură afacere. Preietena mea cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit. Cu fostul meu am ajuns să fac plângere la poliție’, a dezvăluit Vica Blochina, în legătură cu cea mai bună prietenă.

„Stau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu mine și cu viața mea. M-a durut foarte mult că am pierdut o prietenă, nu m-am așteptat la o prietenă de-a mea să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu m-am așteptat la partenera mea de afaceri să mă fure și să mă trezesc că nu am niciun ban. Într-un fel, îi mulțumesc pentru că altfel nu aș fi ajuns eu să fiu pe picioarele mele’, a mai precizat vedeta.

De asemenea, un alt lucru care a afectat-o mult de-a lungul vieții a fost faptul că Victor Pițurcă nu a vrut săă-și recunoască copilul initial.

„Nu a recunoscut copilul la momentul potrivit. Eu consider că a vrut să mă umilească. Cel mai greu moment a fost atunci când Victor a venit sa facă testul de paternitate. Noi nu mai văzusem de foarte mult timp. Era lume multă la IML și copilul a alergat spre el, era mic și nu știa ce se înâmplă între noi doi. Și el nu a vrut să-și ia în brațe copilul.

Băiatul țipa: Tati, sunt eu Edan! Nu îți mai aduci aminte de mine? A fost cel mai urât sentiment, peste care nu pot să trec vreodată. A fost foarte dureros. A fost foarte urât la început că nu voia să recunoască copilul. El a dispărut din viața copilului și copilul știa că el este plecat. Și pentru el a fost un șoc’, a declarat, în încheiere, Vica Blochina.

