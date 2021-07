Vica Blochina continuă să o umilească pe Oana Roman și susține că se abonase la cardul ei: ”S-a dat Madonna de România în Egipt, iar la restaurant a înjurat ca să-i facă reducere pentru șase creveți”

CANCAN.RO a obținut noi dezvăluiri EXCLUSIVE despre scandalul anului în showbiz! Vica Blochina ”a pus tunurile” pe Oana Roman și continuă să facă declarații uluitoare despre cea care i-a fost prietenă vreme de mulți ani. Mărul discordiei pare să fie chiar Marius Elisei, despre care spune că are un comportament agresiv atunci când se îmbată, dar și că ar fi plecat din casa Oanei ”cu toți banii și cu firma”.

Toată lumea din showbiz știa că Vica Blochina și Oana Roman sunt prietene foarte bune, însă prima care a dat de înțeles că s-au certat a fost Vica, atunci când a spus despre Oana că este ”cea mai falsă vedetă din România”.

Oana Roman: „Niciodată nu îți bârfești public prietenii”

Evident, mai departe, fiica lui Petre Roman s-a apărat și a spus că nu și-a bârfit niciodată prietenii, mai ales în public.

”Niciodată, dar niciodată nu îți bârfești public prietenii. Orice s-ar întâmpla și oricât de supărat ai fi. Pentru că asta dă dovadă de lipsă de caracter, și de educație, și de bune maniere, și de prietenie. Dacă ai o problemă cu un prieten, îl suni și îi spui ce ai de spus, sau te întâlnești cu el și îi spui în față ce ai de spus. Nu public, niciodată”, a spus Oana Roman pe un Instastory.

Vica Blochina: „Pentru mine nu mai există nicio cale de împăcare”

Cearta pare să fi pornit chiar de la Marius Elisei, despre care Vica Blochina a povestit pentru CANCAN.RO că i-a făcut probleme, și nu doar ei, ci și Oanei, care l-a iertat ulterior.

”Totul a început la ziua mea, atunci când Marius s-a îmbătat foarte tare, a început să înjure invitații mei, inclusiv pe Oana. A primit bătaie de la un invitat și a fost dat afară de la eveniment. Din acel moment, Marius i-a interzis să mai vorbească cu mine, dar nu mi-a spus motivul.

După ce a plecat Marius, cu toți banii, cu toate hainele și cu firma, Oana mi-a dat mesaj că îi pare rău, că suferă și atunci «fata bună» iar s-a activat și am dus-o de mânuță peste tot, am ajutat-o și cu bani.

Ea de mine s-a folosit foarte mult. Când vrei să verifici un prieten, vezi cum e când nu mai are nevoie de tine, cum se poartă cu tine când nu mai are nevoie de ajutorul tău.

Nu suntem certate, pur și simplu nu vorbesc cu ea. Am trecut o dată cu vederea. Pentru mine nu mai există nicio cale de împăcare, niciodată, în viața asta. Am trecut o dată cu vederea”, a declarat Vica.

„În pandemie, i-am dat cardul meu pentru că ea nu avea bani”

De asemenea, tot ea spune că s-a simțit ”folosită” în această relație de prietenie cu Oana Roman și mărturisește că i-ar fi dat inclusiv cardul ei pe timp de pandemie.

„Eu am ajutat-o foarte mult, nu apreciază nimic și pe nimeni, de aia nu are prieteni. I se pare că totul i se cuvine, s-a folosit de mine foarte mult. Dacă lumea o ajută atunci când se plânge, pentru că se plânge toată ziua, are impresia că i se cuvine și, când se vede cu sacii în căruță, după, ea este șefa.

În pandemie, i-am dat cardul meu pentru că ea nu avea bani, am ajutat-o foarte mult inclusiv cu afacerea pe care o are. Nu are pe nimeni lângă ea, pentru că toată lumea i-a întors spatele, iar eu nu înțelegeam de ce”, ne-a declarat Vica.

„Do you know Madonna in America? I am Madonna in România”

De departe, cel mai neașteptat episod pe care Vica susține că l-a trăit în timpul prieteniei cu Oana Roman ar fi fost atunci când ambele au plecat într-o vacanță în Egipt.

”Minte foarte mult. În Egipt, când am fost, a mințit că ea a făcut operație la picior cu anestezie generală și ea intrase în apă și se tăiase într-o scoică. A fost la doctor, i-au bandajat piciorul ca și cum îl avea în gips și ea avea o tăietură minusculă, dar ea a doua zi pleca acasă și trebuia să se evidențieze cumva prin aeroport și a șchiopătat tot drumul.

Când a ajuns acasă, a uitat, și-a pus tocurile în picioare. În Egipt ea avea nu știu ce înțelegere cu un hotel, m-a rugat să vin și eu. M-am dus, doar că eu și cu fiul meu am plătit cazarea la alt hotel pentru că nu mi-a plăcut unde stătea ea.

Dacă se duce pe moca, stă pe oriunde, dar eu nu sunt așa, în fine și după ce s-a filmat prin hotel, le-a trimis ălora din recepție și ei au spus «Ohh… you are famous» și ce crezi că spune ea : «Do you know Madonna in America? I am Madonna in România», am leșinat de râs . După, am mers la restaurant cu Madonna de România.

La restaurant a la carte și-a comandat 6 creveți și au făcut 100 euro. Nu vrei să știi ce i-a făcut ospătarului pentru ăia 100 de euro. Am crezut că nu este adevărat. Cum a înjurat și cum a țipat că să-i facă reducere și i-a făcut 20 de euro. Foarte multă lume mi-a spus și m-a tras de mânecă să nu mă încurc cu ea. Cât are nevoie de tine ești bun, după se p*^$ pe tine”…”, mai povestește Vica.

„Cred că totul a fost până la bani”

Tot Vica a continuat să povestească despre momentul în care Oana ar fi exagerat cu pozele prelucrate și i-ar fi sugerat să renunțe la Photoshop, prilej, din nou, pentru a se certa.

”Când am fost în Egipt, i-am spus că exagerează cu Photoshop-ul. S-a luat de mine și mă făcea tâmpită. Îmi spunea că își face nu știu ce la față, atât. I-am spus că, în pozele pe care le are, pare mai slabă ca mine, nu cred că-și dădea seama.

N-a băut din ceaiul ăla niciodată, scoate sticla goală și o bagă înapoi în geantă, despre ce vorbim? De aia toată lumea are satisfacție când apar știri nașpa, pentru că are un caracter de c#[email protected] Ea crede că sunt fraieră și ea este șmecheră, dar i-am spus să nu se mai folosească de mine la combinațiile ei de c#[email protected]

Cred că totul a fost până la bani. De aia nici nu mai are prieteni, la toți se duce să se milogească, se ducea la ei să bea, să mănânce și chiar i-am spus să termine cu milogeala pentru că se tot laudă că vine dintr-o familie cu pretenții.

A făcut Sorbona și se milogește la toată lumea, că nu are bani, că nu are mașină, că nu are nu știu ce… Am dus-o de mână și i-am arătat pas cu pas ce trebuie să facă și cu hainele și cu tot. Oana își făcuse un plan bine conturat.

Când ne-am întors din Egipt, acolo unde am petrecut ziua ei de naștere, Oana m-a rugat să vin cu ea la mare, în Mamaia, pentru că nu avea cu cine să meargă, dar ea, de fapt, avea deja scenariul făcut. Fără să știu despre ce este vorba, s-a combinat cu un individ, s-a pozat în mașinile lui de lux pentru a-l face gelos pe Marius.

Eu nu știam nimic despre acel bărbat. Ajunsă acasă, Marius a așteptat-o și i-a cerut să se împace cu el pentru că o iubește, iar eu am picat la mijloc.

Oana s-a folosit de mine și i-a spus lui Marius că eu sunt de vină că ea s-a combinat cu acel individ. Evident, a început să mă înjure și să-mi arunce cuvinte urâte. Oana s-a folosit de mine și eu am picat la mijloc între ei doi și Marius m-a înjurat pe la toate colțurile. Nici până în ziua de azi nu am primit explicații din partea Oanei”, a mai declarat Vica.

