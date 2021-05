Oana Roman și Vica Blochina, vacanță la malul mării. Ce a mâncat fiica lui Petre Roman la micul dejun

Oana Roman și Vica Blochina au plecat împreună într-o mini-vacanță pe litoralul românesc. Acum că restricțiile s-au ridicat, cele două mămici au simțit nevoia unui repaus binemeritat.

Atât Oana, cât și Vica și-au ținut la curent comunitatea virtuală cu parcursul lor în excursia din Constanța. Oana Roman le-a arătat fanilor ei și ce a mâncat la micul dejun, dar și la prânz. Să începem cu începutul, totuși. Fiica lui Petre Roman și-a început ziua cu o omletă simplă, alături de o salată de roșii cu brânză, prosciutto și ridichii. La prânz, mămicile au mers la o cherhana de pe malul mării, unde au mâncat, bineînțeles, preparate din pește. Oana Roman nu a fost foarte hotărâtă ce să aleagă, așa că a optat pentru două porții de pește, dar și o porție de scoici.

Oana Roman își vinde hainele pe internet după ce a slăbit miraculos

După ce a slăbit spectaculos, Oana Roman a decis să-și vândă hainele. Vedeta și-a anunțat fanii că va posta ținutele pe Insta Story, iar prețurile vor fi foarte mici. Oana vrea să facă un bine și totodată își dorește să își reînoiască garderoba, însă cu ținute potrivite mărimii pe care o are acum.

Vedeta a dat jos aproximativ 20 de kilograme, dar nu are de gând să se oprească aici. Oana Roman își dorește să mai scape de câteva kilograme, pentru a ajunge la silueta la care visează de ani buni.

”Am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeași întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reușit să slăbesc. Unii dintre voi sunteți ușor sceptici în legătură cu acest subiect și mă tot întrebați în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operație de micșorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operație foarte, foarte complicată la nivelul abdomenului și nu am voie să fac așa ceva.

m reușit să slăbesc cu două lucruri: țin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte, foarte puțin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură și seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În același timp, fac acele proceduri de remodelare corporală”, mărturisea Oana Roman.