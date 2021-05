Oana Roman, fotografiată așa cum nu a fost văzută niciodată. Imaginea, publicată pe Instagram de Vica Blochina. FOTO

Au trecut aproape șase luni de la divorțul de Marius Elisei, iar Oana Roman pare să fie din ce în ce mai bine din punct de vedere emoțional, sau cel puțin așa pare din imaginile postate pe rețelele de socializare.

Sâmbătă, 15 mai, ziua în care restricțiile de noapte au fost ridicate, Oana a ieșit la un restaurant, împreună cu prietena sa bună, Vica Blochina. Cele două au plecat în vacanță, la mare. Atunci când distracția era în toi, vigilentă, blonda a fotografiat-o într-o ipostază mai rară, mai precis în timpul unei „partide” de băut shot-uri de tequila.

Citește și: Oana Roman s-a vaccinat anti-COVID. Ce reacții adverse a avut vedeta după rapel

În urmă cu câteva zile, Oana Roman le arăta fanilor ei și ce a mâncat la micul dejun, dar și la prânz. Vedeta, care a slăbit aproximativ 20 de kilograme în ultima vreme, și-a început ziua cu o omletă simplă, alături de o salată de roșii cu brânză, prosciutto și ridichi.

La prânz, mămicile au mers la o cherhana de pe malul mării, unde au mâncat, bineînțeles, preparate din pește. Oana Roman nu a fost foarte hotărâtă ce să aleagă, așa că a optat pentru două porții de pește, dar și o porție de scoici.

Oana Roman și Marius Elisei, divorțați oficial din februarie

Oana Roman și Marius Elisei au anunțat în 2020, înainte Crăciun, că au decis să pună punct mariajului lor. Cei doi au divorțat în luna februarie anul acesta, la notar.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns.

Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale, cât şi personale.

Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, zicea Oana Roman despre divorț.

Își vinde hainele pe internet după ce a slăbit spectaculos

După ce a slăbit spectaculos, Oana Roman a decis să-și vândă hainele. Vedeta și-a anunțat fanii că va posta ținutele pe Insta Story, iar prețurile vor fi foarte mici. Oana vrea să facă un bine și totodată își dorește să își reînoiască garderoba, însă cu ținute potrivite mărimii pe care o are acum.