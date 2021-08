„Anul acesta care a trecut, din punct de vedere relațional am fost praf, cu prietene, cu prieteni… Ori am făcut eu foarte multe greșeli la un moment dat, ori nu știu … Partenera mea de afaceri m-a furat, așa am ajuns eu să-mi fac singură afacere.

Preietena mea cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit. Am ajuns să fac plângere la Poliție. Stau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu mine și cu viața mea. M-a durut foarte mult că am pierdut o prietenă, nu m-am așteptat ca o prietenă de-ale mele să facă așa ceva.

Nu m-am așteptat la partenera mea de afaceri să mă fure și să mă trezesc că nu am niciun ban. Într-un fel, îi mulțumesc pentru că altfel nu aș fi ajuns eu să fiu pe picioarele mele”, a declarat Vica Blochina într-o emisiune TV.