O celebră influenceriță a murit la 39 de ani. Tânăra a mâncat doar fructe timp de 4 ani

Zhanna Samsonova, în vârstă de 39 de ani, a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani. Se pare că influencerița urma o dietă formată doar din fructe exotice. La începutul anului, prietenii acesteia au devenit îngrijorați pentru starea ei de sănătate, mai ales că tânăra părea destul de epuizată.

Influencerița, cunoscută sub numele de Zhanna D`arte, a mâncat doar fructe, germeni de semințe de floarea-soarelui, smothie-uri și sucuri timp de 4 ani. Tânăra era o promotoare activă a veganismului, în special al preparatelor neprocesate termic. În mediul online, tânăra vorbea destul de des despre regimul ei alimentar, sperând să devină inspirație pentru cât mai mulți oameni.

”Mănânc mâncare simplă, deși am experiență ca bucătar raw vegan. Îmi place să-mi creez propriile rețete și să inspir oamenii să mănânce ma sănătos. În ultimii 4 ani, dieta mea a fost formată doar din fructe, germeni de semințe de floarea-soarelui, smoothie-uri de fructe și sucuri. Am ajuns la acest nivel abia după 5 ani în care am urmat o dietă complet raw vegană. Îmi văd corpul și mintea transformându-se în fiecare zi. Îmi iubesc noul meu și nu mai trec niciodată la obiceiurile pe care le foloseam înainte. Nu am mai avut niciodată o asemenea vârstă. Mă simt foarte tristă atunci când îi văd pe majoritatea colegilor mei. Din caua mâncării nesănătoase, ei arată mult mai bătrâni decât vârsta lor”, declara influencerița în urmă cu ceva timp.

Influencerița mânca doar fructe exotice și a murit la doar 39 de ani

Potrivit unui prieten apropiat, cu doar câteva luni în urmă, tânăra se afla într-o stare avansată de epuizare: ”În urmă cu câteva luni, în Sri Lanka, ea arăta deja epuizată cu picioarele umflate limfatic. Locuiam la un etaj deasupra ei și în fiecare zi mă temeam să nu-i găsesc corpul fără viață dimineața. Am convins-o să se trateze, dar nu a reușit”.

Tânăra a fost găsită fără suflare pe 21 aprilie 2023, în Thailanda, acolo unde mersese pentru a lua parte la un turneu culinar.

În ciuda potențialelor dezavantaje ale dietei pe care tânăra o urma și o promova, mulți fani ai influenceriței refuză să creadă că alegerile ei alimentare au condus-o spre moarte. Aceștia susține ideea conform cărei Zhanna Samsonova a fost ucisă de substanțele chimice din fructele pe care le mânca. Familia tinerei așteaptă raportul medico legal care să arate cauza oficială a decesului, potrivit NewYorkPost.