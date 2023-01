O celebră prezentatoare TV din România a adoptat doi copii din Kenya! Povestea micuților a mișcat-o. „Am trăit un real șoc”

Vacanța unei cunoscute prezentatoare TV a luat o întorsătură neașteptată. A plecat în Kenya pentru a se relaxa și a vizita țara, însă s-a întors cu o familie extinsă. Aceasta a adoptat doi copii și este cât se poate de mândră de decizia ei. A fost impresionată de povestea micuților și nu a putut să rămână indiferentă.

Familia Elei Crăciun s-a mărit cu încă doi membri. Vedeta a adoptat la distanță doi copii africani. Este vorba chiar despre doi frați, un băiețel în vârstă de 4 ani pe nume Karista și o fetiță de 11 ani pe nume Esther. Astfel, de acum Ela Crăciun se va ocupa de plata integrală a studiilor acestora și nu numai.

Totul s-a întâmplat în timp ce prezentatoarea TV se afla în vacanță în Kenya. Aceasta a vizitat orfelinatul în care se aflau cei doi micuți și a fost mișcată de povestea lor. Vedeta nu a putut să rămână indiferentă, așa că a luat decizia importantă. I-a adoptat la distanță și va avea grijă de acum de ei.

„Vacanța noastră în Kenya a fost o experiență unică, în care spre marea noastră surprindere toate obiectivele turistice au trecut pe plan secundar, după ce am vizitat un orfelinat din zonă. Am trăit un real șoc în momentul în care am văzut ce înseamnă sărăcia extremă și care sunt condițiile în care copiii africani trăiesc și învață, așa că am decis să ajutăm cum putem.

Împreună cu familia, am considerat că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne asigurăm că cei mici au acces la o educație cât mai bună, așa că am ales să sprijinim financiar școlarizarea pentru doi frați. Sper să fie cât mai mulți oameni care vor simți nevoia să îmi urmeze apelul și să ajute, să se implice activ în această cauză”, a declarat Ela Crăciun.

Ce presupune adopția la distanță

Ela Crăciun a adoptat la distanță cei doi copii din Kenya, iar acest lucru presupune mai multe responsabilități pe care vedeta s-a angajat să le îndeplinească. În principal, aceasta se va ocupa de plata integrală a studiilor celor doi frați. Pe lângă asta, vedeta le va asigura și trei mese pe zi, se va ocupa și de cazare și de achiziționarea rechizitelor și hainelor pentru cei mici. Vedeta va menține legătura de la distanță cu cei doi frați și se va interesa de evoluția lor școlară.

Înainte de a decide să îi adopte pe cei doi copii, Ela Crăciun le-a aflat povestea de viață. Se pare că aceștia îl au alături doar pe tatăl lor, care lucrează ca grădinar șapte zile din șapte. Acesta are un venit infim de doar 80 de euro pe lună, din care încearcă să le ofere cât mai multe copiilor.

