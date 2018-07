Geanina, una dintre fostele concurente de la reality-show-ul Exatlon, filmat în Republica Dominicană, va ajunge în spital. Chia rea a dezvăluit asta, pe rețeaua de socializare, dar i-a liniștit apoi pe cei care o urmăresc.

Fostă concurentă și la ”Bravo, ai stil”, Geanina a transmis următorul mesaj. „Mi-ați dat mesaje întrebându-mă dacă sunt bine după despărțire, dar, sincer, în momentul acesta mă gândesc mai mult la sănătatea mea.

Emoțional sunt bine, însă starea mea de sănătate scârțâie un pic, voi lua o pauză două zile din a posta și voi reveni îndată ce voi ieși din “mica” vacanță de la spital. O să fiu bine, revin cu forțe proaspete și promit să revin cu o surpriză. Aveți grijă de voi. With love, G”, a scris Geanina pe contul ei de Instagram.

Geanina s-a despărțit de iubit

Geanina Stana, concurenta care a înlocuit-o pe Anca Surdu la Exatlon în echipa faimoșilor, a anunțat pe Facebook că s0a despărțit de iubitul ei, însă, cu toate astea, spune că nu este deloc tristă.

Geanina Stana (23 de ani) era într-o relație de doi ani cu un influent om de afaceri din România. Nimic nu anticipa această despărțire, mai ales că în luna aprilie a acestui an Geanina anunța tot pe Facebook cât de bine se simt împreună.

Iată însă că ceva s-a întâmplat între ei, iar fosta concurentă de la Exatlon a luat decizia de a pune punct relației.

“As spune ca sunt trista, dar ce crezi ? Nu sunt, as spune ca tot ce se-ntampla in viata se-ntampla cu un scop si ce crezi ? Asa este. Nu sunt trista, sunt doar dezamagita, dar nu de tine ci de mine stii de ce? Pentru ca am spus ca merita sa “ma las purtata de val” crezand ca vom imparti aceleasi sentimente. Naiva, dar e ultima oara si vei vedea, omul pe care l-ai cunoscut e nimic pe langa omul pe care l-ai creat. M-am ales cu ce? Scuze, scuze care nu au logica. Iti doresc o viata frumoasa, linistita, plina de iubire si de incercari, iti doresc sa te realizezi si sa ai parte de tot ce-i mai bun in viata. Nu te urasc, pur si simplu nu te-am cunoscut! Iti cer scuze ca am incercat!”, a scris fosta concurenta Exatlon intr-un mesaj pe care l-a semnat “With love, G”.