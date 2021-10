O cunoscută actriţă a trecut prin chinuri groaznice! A luat foc în cimitir sub privirile îngrozite ale oamenilor

Doina Ghițescu a trecut prin clipe cumplite după ce hainele şi peruca i-au luat foc. Totul s-a întâmplat în cimitir sub privirile îngrozite ale celor care se aflau în jurul său. Actrita a ajuns de urgenţă la spitalul Floreasca, cu arsuri de gradul 2 şi 3.

Indrăgita actriţă a fost invitată de o asociaţie să recite câteva versuri patriotice în memoria eroilor căzuţi în 1944. În cadrul unui interviu recent, Doina Ghițescu a vorbit despre coşmarul prin care a trecut.

”Cine a pus lumanari, nu a protejat. Cand recitam mi s-au aprins hainele si mirosea a porc parlit. Am crezut ca mirosul vine de la casele din jurul cimitirului. Dar nu era asa, eu ardeam. Hainele, rochiile de poliester s-au aprins. Si cand mi-am dat seama, am inceput sa strig: ARD! Cand m-am intors spre ei, ei s-au speriat si au fugit de mine. Eu strigam ajutor iar ei nu faceau nimic.”, a declarat Doina Ghițescu pentru Star Popular.

”Era o doamna doctor langa mine, pensionara, si i-am zis sa faca ceva iar ea mi-a zis ca nu poate, flacarile sunt prea mari. Ardeam, flacarile s-au dus pe fund si au inceput sa urce pe spate, mi-a ars si peruca care tot din plastic era. Bine ca am avut-o ca mi-a protejat scalpul. Ma dadeam de garduri, strigam: ard, ard, ard! Mi-am smuls peruca de pe cap cand am vazut ca flacarile vor sa-mi cuprinda fata si asa m-am ars si la mana.”, a mai marturisit indragita actrita pentru sursa citată.

„A venit un înger păzitor”

Un tânăr care se afla în cimitir atunci când tragedia s-a produs a sărit într-un final să o salveze, în timp ce alţii o filmau în ipostazele greu de descris în cuvinte.

”Atunci a venit un inger pazitor. Un tanar de 36 ani care m-a trantit la pamant, a stins cum a putut flacarile si s-a ars si el la mana, i s-au descarnat degetele, e un erou. Si am ramas in pielea goala in cimitir, fara frunza, fara nimic. Cand am ajuns la spital aveam pamant din cap pana si in organele genitale. Am inteles ca unii m-au filmat si mi-au facut fotografii pe care le-au distribuit in on line vreo 3 ore. In astea trei ore s-a vazut film cu mine dezbracata, in pielea goala. Nu stiu cine a sistat difuzarea.”, a mai declarat Doina Ghițescu pentru Star Popular.

După ce tânărul a sărit în ajutorul actriţei şi ceilalţi participanţi au încercat să facă acest lucru, însă nu au reuşit decât să agraveze situaţia.

”Ei n-au stiut ca nu se pune apa peste ranile arse. Dupa ce mi-a stins flacarile acel baiat, au venit cu apa din borcanele si galetile de la florile mortilor si au turnat-o pe corp. Atunci s-au infectat si mai tare ranile.

M-a internat de urgenta. Am avut arsuri de gradul 2 si 3 cu profunzimi, care patru zile au fost de operatie. Nu aveau locuri la femei, m-au bagat la barbati. Stiti cum stau arsii in spital? Dezbracati in pielea goala! Barbatii erau arsi la penisuri, la picioare, la maini, la ochi. La mine a ars tot fundul, partea dreapta a spatelui si pe mana.”, a mai marturisit Doina Ghițescu pentru Star Popular.

Sursă foto: Facebook