Andreea Berecleanu, despre motivul pentru care a lipsit de la pupitrul știrilor: „Nu, nu este vorba despre…”

Andreea Berecleanu lipsește de câteva zile de la pupitrul ştirilor, iar fanii săi au început să se întrebe ce se întâmplă cu celebra prezentatoare. Vedeta de la Prima TV a reufuzat să dea foarte multe detalii, însă a încercat să îşi liniştească admiratorii explicând că are nevoie de odihnă.

În cadrul unui interviu recent, Andreea Berecleanu a lămurit situaţia în care se află. Vedeta a declarat faptul că nu vrea să îşi expună viaţa privată, iar din acest motiv a decis „să dispară” câteva zile din lumina reflectoarelor.

În acelaşi timp, prezentatoarea TV a ţinut să sublinieze faptul că nu este vorba despre vreo problemă medicală, ci își dorește să aibă parte de câteva zile libere în care să se odihnească.

„El (Marius Saizu) mi-a ținut locul, îmi ține locul, eu lipsesc câteva zile. Nu, nu este vorba despre nicio problemă de sănătate.

Nu e nicio vacanță, mi-am luat câteva zile libere, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Mi-am luat câteva zile libere. Nu e nicio problemă gravă de sănătate, dar am dreptul la confidențialitate. Chiar asta fac, mă odihnesc”, a declarat Andreea Berecleanu pentru libertatea.ro.

De ce a plecat Andreea Berecleanu din Antena 1

În urmă cu un an, pe rețelele de socializare, Andreea Berecleanu anunța că nu va mai fi gazda Observatorului. După un lung șir de speculații cu privire la plecarea ei, știrista a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor și a povestit, prin intermediul unui mesaj postat pe contul ei de Instagram, care este motivul real al plecării sale din Antena 1.

„Am stat 17 ani în Antena 1 pentru ca nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest. Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viața trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea. Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și vă mulțumesc pentru toți acești ani. Mulți dintre voi, așa cum mi-ați spus oficial pe rețelele mele de Social Media sau în studiile de piață, dar și pe stradă, față în față, mă considerați un prieten al familiei dv și un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erați telespectatori ai Antena 1, ați ales Observatorul de dragul meu. Aceasta încredere înseamnă enorm pentru mine. Așa cum nu mă dezic de principiile mele, nu mă voi dezice nici de voi! Ne vom întâlni, cu siguranță! Cu dragoste, a voastră, Andreea” a fost mesajul postat de Andreea Berecleanu, pe contul ei de Instagram, acum ceva timp.

Mai mult, la momentul respectiv s-a spus că motivul pentru care Andreea Berecleanu a plecat din Antena 1 ar fi acela că și-ar dori mai mult timp pentru a se ocupa, alături de soțul ei, de afacerea pe care o dețin împreună: o clinică. Înlocuitoarea prezentatoarei nu a întârziat să apară, căci Alessandra Stoicescu a fost prima variantă preferată a trustului.

