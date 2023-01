O dansatoare din România a fost la un pas de moarte! Medicii nu i-au mai dat șanse: „Nu aveau ce să-mi facă”

O cunoscută dansatoare din România a trecut prin clipe de groază. Viața ei a fost pusă în pericol, iar medicii i-au spus că poate să moară oricând. Ce a pățit tânăra.

Florentina, o tânără dansatoare din România, a trecut prin clipe de coșmar. Totul a început la vârsta de 9 ani, când a început să sesizeze mici probleme cu urechea stângă. A mers de urgență la spital, apoi a crezut că problema s-a rezolvat. Doar că, ani mai târziu, la vârsta de 18 ani, situația s-a agravat, iar urechea a început să sângereze.

Până la 18 ani nu a vrut să se opereze, așa cum i-au recomandat medicii, iar acest refuz a costat-o scump.

” Eu când am fost mică am tras curent la ureche și am tot umblat prin spitale, să mă tratez, pentru că făceam infecție, îmi curgea urechea continuu. La vârsta de 9 ani eram să mor din cauza asta, pentru că se inflamase foarte rău, a venit salvarea, m-a luat, am stat internată. Până la 17 ani, în mare parte, stăteam numai la spital. Îmi făceau tratamente pe venă, ca să trateze problema la ureche. La 18 ani m-am trezit că îmi curgea foarte mult sânge din ureche, m-am dus la spital, mi-au spus că am otită și că trebuie să mă operez. La vârsta aceea eram mică, mentalitatea mea era foarte diferită, mi-au spus că trebuie să mă radă, m-am panicat, am refuzat să mă operez atunci”, a declarat Florentina, pentru spynews.

„Toți îmi spuneau că pot să mor oricând”

Florentina susține că panica s-a instalat în momentul în care medicii i-au spus că poate muri oricând.

„Pe baza spuselor medicilor care refuzau să mă opereze și îmi spuneau toți că pot să mor oricând, eu am avut niște atacuri de panică. Frica de moarte a intervenit și făceam atacuri de panică. Vedeam că nu mă simt bine, nu mai mâncam, amețeam, grețuri, făceam atacuri de panică continuu. Mă lua cu leșin, simțeam că mor atunci pe loc. Mereu chemam salvarea acasă, dar nu aveau ce să îmi facă”, a spus Florentina, conform sursei citate.

Florentina nu mai aude cu urechea respectivă și a fost nevoită să-și pună aparat auditiv. Însă problemele nu s-au oprit aici, căci urechea s-a infectat iar și a fost nevoie de operație, din nou.

„Nu mai aud, a trebuit să îmi pun aparat auditiv interior. El mi-a zis că o să se mai reducă din auz, am zis că nu e problemă, eu am crezut că se mai reduce puțin, nu să rămân de tot fără auz, mi-a dat cu virgulă puțin. Mi-a recidivat și m-am infectat iar, timp de patru luni m-am dus în fiecare lună la doctorul care m-a operat, să îmi aspire și să îmi cauterizeze”, a încheiat aceasta.

