O escroacă din Vaslui, cu găleata de clor prin primării! Se dă bolnavă de cancer, încercând să obțină sume mari de bani

O nouă formă de escrocherie face ravagii printre primarii din județul Vaslui. O femeie se preface că este bonavă de cancer și merge pe la primării, cu ochii în lacrimi, încercând să vândă o găleată de cloramină T, pentru prețul de 900 de lei, dintre care 182 lei este partea ei.



Potrivit vremeanoua.ro, escroaca are un text bine gândit: susține că este reprezentanta unei firme din Pitești, cu reprezentanță la Bârlad, și că banii folosiți din vânzarea cloraminei sunt pentru tratarea cancerul sãu, care evolueazã foarte rapid. Verificând datele de pe factura lăsată de escroacă la una din primãrii, s-a constatat că firma din Pitești are zero angajați și zero cifră de afaceri, deci o firmă-fantomă, folosită doar pentru a țepui primarii miloși.

“Eu sunt asociat si administrator la Kalormin Pass Impex SRL, Pervulescu Jar este sotul meu. Ce problemã aveti cu cloramina noastrã? Este pentru dezinfectarea scolilor. Doamna respectivã vinde cloraminã în numele firmei noastre. Stiu cã a avut unele probleme de sãnãtate, cu un cancer, dar nu i-am spus noi sã se plângã cã ar avea aceastã boalã. Noi vindem cloraminã pentru scoli. Este adevãrat, nu este doamna delegat, sotul meu este delegatul, nu era corect sã scriu cine a semnat acolo?”, a declarat doamna patroană pentru vremeanouă.ro.

Un comerciant din Buzău a spus pentru aceeași sursă că această cloramina T este folosită la dezinfecția apelor din fântâni: “La ce vã trebuie sase litri? Aveti nevoie doar de câteva picãturi pentru o fântânã. Nu trebuie sã cumpãrati tot bidonul. Costă 38 de lei litrul”.