O familie cu doi copii, victima unei tentative de jaf de tip Sinești! Suspecții au încercat să-i blocheze pe oameni, la Țăndărei! Cum a reacționat poliția

Întâmplare terifiantă la Țăndărei! O familie cu doi copii, din Galaţi, care se întorcea de la mare, a trecut prin clipe de coșmar, când se întorcea de la mare. Mai multe mașini au încercat să o blocheze în trafic. Oamenii au sunat la 112, dar nimeni nu le-a venit în ajutor.

Jafurile la drumul mare de pe E85 se repetă. La fel ca în cazul atacurilor de la Sinești, oamenii au fost blocați în trafic, pentru a fi jefuiți. Incidentul a avut loc în noapte de vineri spre sâmbătă (18 august), la Țăndărei, județul Ialomița. Carmen Ilie, mama a doi copii, a povestit cum în timpul sejurului la Eforie Nord, fata cea mică a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a răcit foarte tare. Din acest motiv, părinții au decis să plece acasă la ceas de noapte. Nu s-au gândit nicio clipă că vor trece printr-un asemenea incident. (Citește și Poliția avertizează! Hoții folosesc o nouă metodă de a jefui)

„În faţa noastră, un Renault Clio este oprit de un Audi cu număr de Ialomiţa (fix la ieşire era un indicator cu «drum închis», pus intenţionat de ei). «Ciudat!» zic… Blochez uşile, îmi zice soţul să întorc, o luăm pe drum ocolitor. Când dau să întorc, şoferul din Audi îmi aprinde o lanternă în faţă, încercând să mă orbească şi să observe cu cine mai sunt în maşină. Întorc. Şoferul Renault-ului a mers după noi. La 200 de metri, o dubiţă albă mi se opreşte brusc în faţă, Audi-ul era în lateral stânga. Coboară nişte ţigani din maşini şi vin spre mine.

Nu mai ştiu ce aveau în mâini, eram deja speriată, calculam din ochi să văd dacă pot trece printre ei cu maşina şi cam ce s-ar întâmpla dacă aş ieşi de pe carosabil. Demarez şi reuşesc să mă strecor în viteză ieşind în strada principală, îndreptându-mă către postul de poliţie, care, ce să vezi?! Era gol! Dubiţa si Audi-ul după noi. Dubiţa mă opreşte (culmea!) chiar în faţa secţiei de poliţie. Se dau jos şi vin spre noi. În acest timp, soţul sunase la 112, încercând să le explice că nu ne-am şicanat în trafic, că suntem cu doi copii în maşină, din care unul bolnav, că de-aia am plecat la miezul nopţii la drum, că nu i-am deranjat pe nenorociţii ăia cu nimic, că urmăresc să ne tâlhărească“, a povestit femeia pentru adevarul.ro.

Polițiștii ar fi întors-o pe femeie din drum

Femeia a mers cu viteză, pentru că s-a gândit că doar așa poate scăpa. Gândul i-a fost mai ales la fata ei care avea nevoie de îngrijiri medicale. „Mă rugam să mă oprească un echipaj de poliţie. M-am gândit la copii şi la familie şi, în momentul acela, m-am mobilizat automat. Mă gândeam la fetiţa mea cea mică, ce trebuia să ajungă la spital, şi la cea mare, care se trezise şi era speriată pentru că nu înţelegea ce se întâmplă. Dacă eram singură în maşină, nu ştiu dacă aş fi supravieţuit. După ce am ieşit din Ţăndărei, am mers cu viteză foarte mare. Am accelerat pentru că mă gândeam că dacă nu merg cu viteză, ei mă vor prinde din urmă. Îmi era teamă. Mă rugam să mă oprească un echipaj de poliţie ca să pot să îi explic ce s-a întâmplat, dar nu găseşti nici pe naiba“.

Cu toate acestea, Poliţia le-ar fi cerut să se întoarcă în „gura lupului“. Mama celor două fete susține că soţul său a fost sfătuit de poliţistul cu care a vorbit la telefon să se întoarcă la Ţăndărei pentru a depune plângere. „Ne-au spus că dacă vrem să facem o sesizare, nu avem decât să ne întoarcem la Ţăndărei. Adică să ne întoarcem în gura lupului, de unde am plecat. Dar nu să ne întrebe: Domnule, dar copiii sunt bine? Zici că un copil este bolnav, hai să trimitem un echipaj, să trimitem o salvare. Hai să facem într-un fel… Omeneşte“.

Ce spune Poliția

Varianta Poliţiei este diferită de cea a victimelor. Oamenii legii susţin că înainte să sune tatăl celor două fetiţe, la 112 ar fi telefonat însuşi şoferul autoturismului Audi care a urmărit familia din Galaţi. Acesta ar fi reclamat că a văzut pe stradă două maşini suspecte, pe care a încercat să le blocheze.

„Mai întâi, Poliţia a fost sesizată telefonic de către un cetăţean din Ţăndărei despre două maşini suspecte. Apelul a fost înregistrat la ora 1.20. Ofiţerul de serviciu a trimis o patrulă în zona respectivă, iar după aproximativ 10 minute, s-a primit un apel prin 112 de la cetăţeanul care se deplasa către Galaţi. Acesta a sesizat că a fost şicanat în trafic de două autoturisme, un Audi A6 şi un Opel. Ofiţerul de serviciu a transmis datele patrulei care se deplasa deja către zona indicată. Poliţiştii l-au identificat pe şoferul maşinii Audi, care sunase primul la Poliţia Ţăndărei. Acesta a spus că a încercat să oprească maşina cu numere de Galaţi, deoarece i s-a părut suspectă, că se plimbă pe străzile adiacente. Ofiţerul de serviciu a luat din nou legătura cu persoana care se deplasa către Galaţi. A întrebat-o dacă a fost victima vreunei infracţiuni, dar aceasta a negat. L-a rugat, dacă doreşte, să depună o plângere. Dumnealui era deja în drum către Brăila, pe o altă rută“, a declarat inspector de poliţie Andreea Loghin, purtător de cuvânt al IPJ Ialomiţa.

Legat de tentativa de blocare a maşinii în trafic, Poliţia spune că va declanşa o anchetă doar dacă victimele vor depune o sesizare. „Colegii care au ajuns la faţa locului au încheiat un proces-verbal, în care au consemnat cele relatate de persoana din Audi. Adresăm şi pe această cale rugămintea ca persoana din maşina cu numere de Galaţi care care a apelat 112 să depună o plângere. La apelul prin 112, aceasta nu a precizat că cineva ar fi aruncat cu bolovani în maşină, ci doar că a fost şicanată în trafic“, a mai spus purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa. Am accelerat pentru că mă gândeam că dacă nu merg cu viteză, ei mă vor prinde din urmă. Îmi era teamă. Mă rugam să mă oprească un echipaj de poliţie.

