O femeie a aflat de pe Google că iubitul ei avea o relație și un copil cu o altă femeie

O tânără pe nume Pris nu și-a putut crede ochilor când a căutat pe Google numele iubitului ei și a descoperit că trăia o viață dublă și avea un copil de șase luni cu o altă femeie.

O femeie de pe TikTok a dezvăluit cum a aflat că iubitul ei o înșela, aflând totul printr-o căutare inocentă pe Google – dar nu numai, a aflat că a avut un copil cu o altă femeie chiar în timpul în care ei erau împreună.

Pris tocmai se odihnea acasă când a decis la întâmplare să introducă numele iubitului ei în motorul de căutare Google, dar a rămas îngrozită de ceea ce a descoperit.

„Scriind aleatoriu numele iubitului meu într-o seară de vineri”, a scris ea într-un TikTok devenit acum viral. „Am găsit registrul lui de copii din ianuarie anul acesta. Aflu că bebelușul său are șase luni.”

Pris a explicat că tocmai săptămâna trecută, ea și iubitul ei erau în vacanță împreună, când acesta și-a pierdut telefonul și portofelul.

„Așa că nu le-a avut în restul weekendului – m-a dus la aeroport pentru că zborul meu era înainte de al lui și ultimul lucru pe care mi l-a spus a fost:„ Ori de câte ori primesc un telefon, voi vorbi cu tine. Iubire, să ai un zbor lin!”, a spus ea într-un clip de urmărire.

„Și nu am mai vorbit cu el de atunci și am primit dorința bruscă de a-l căuta pe Google. Nu mai făcusem niciodată asta și nu are rețele sociale, obișnuia, dar l-a șters pentru că nu l-a folosit niciodată”.

Când a scris pe Google numele lui, a descoperit un registru de copii în numele lui la o distanță de doar câteva orașe.

A început relația cu ambele femei în același timp

Așadar, Pris și-a chemat cea mai bună prietenă, iar împreună au reușit să dea de urma bebelușului, are semăna izbitor cu iubitul ei.

Și de parca nu era suficient, ea a găsit și poze de familie cu iubitul ei, mama copilului său și bebelușul.

„Mi-am făcut spionajul și, desigur, totul a fost acolo. Am încercat să-l sun și a intrat direct în mesageria vocală, dar când vărul meu a încercat să-l contacteze, apelurile au trecut, el pur și simplu nu a răspuns”, a continuat Pris.

„El pur și simplu nu a răspuns, așa că vărul meu i-a trimis toate pozele și el a continuat să-l blocheze. Și fata ne-a blocat și pe mine și pe verișorul meu pe Facebook. „

Într-un videoclip de urmărire, Pris a continuat să explice că s-a întâlnit cu mama bebelușului fostului ei, deoarece amândouă doreau răspunsuri și să afle tot ce se întâmplase.

„L-am întâlnit amândouă în același timp, am început amândouă să ne întâlnim cu el în același timp și ea a ajuns să rămână însărcinată câteva luni mai târziu. El a continuat să aibă relație cu ea și cu mine, dar am avut două relații diferite cu el ,” a spus ea.

„M-a făcut extrem de fericită, dar întreaga mea relație a fost o minciună. M-a îmbolnăvit atât de mult. Trăiam o minciună și e de rahat”.