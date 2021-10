O femeie a mâncat cenușa soțului mort și susține că a slăbit 19 kilograme: ”Nu mă pot opri din a-mi mânca soțul”

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme.

Întâmplarea macabră are loc în America, țara tuturor posibilităților. Cine a spus că în America orice este posibil nu a zis rău. Este și cazul lui Casie, în vârstă de 26 de ani, care se înfruptă din cenușa soțului decedat. Femeia, cu multe kilograme în plus, susține că rămășițele soțului au ajutat-o să slăbească 19 kilograme, potrivit Thesun.co.uk

Povestea de dragostea dintre Casie și soțul ei a început în 2009. A fost dragoste la prima vedere și după 10 luni de la prima întâlnire, cei doi au decis să-și unească destinele. Fericirea nu a durat mult, iar la scurt timp bărbatul a suferit un atac sever de astm și a lăsat-o pe Casie îndurerată și…văduvă.

Chiar și asa, Casie a decis să îl poarte peste tot cu ea pe soțul ei. La magazin, la restaurant, la film, este nedespărțită de urna cu cenușă a soțului ei. Pentru că este la ”dietă”, Casie nu mănâncă, dar își răsfață soțul, în absență, ori de câte ori simte și îi gătește mâncarea lui preferată :

”Îl iau cu mine peste tot, la magazin, la cumpărături, la film, în oraş să mănânc, oriunde merge. De fiecare dată când merg la magazin cumpăr mâncarea care îi plăcea lui, nu o mănânc, doar o gătesc pentru el. Unii râd, cred că glumesc, dar vorbesc serios, fac totul pentru soţul meu”, a mărturisit Cassie.

”Singurul lucru pe care îl mănânc este cenușa soțului”

Obiceiurile macabre nu se opresc aici. Casie și-a găsit refugiul în mâncare, dar nu orice fel de mâncare. Americanca a făcut o pasiune pentru cenușa soțului răposat, iar cum ”minunile” chiar există, femeia susține că a și slăbit 19 kilograme de când ”mănâncă din soțul ei”:

”Cred că odată cu transferul cenuşii sale, o parte a căzut şi într-o cutie de carton şi pe mâinile mele. Nu am vrut să şterg cenuşa, adică e soţul meu, nu am vrut să îi şterg urmele, aşa că m-am lins pe degete. Şi iată-mă astăzi, aproape două luni mai târziu, nu mă pot opri din a-mi mânca soţul. Mai întâi îmi ling degetul şi împrăştii cenuşa pe bune şi apoi o mănânc.

Are gust de ouă stricate, nisip şi hârtie, dar am ajuns să iubesc acel gust, a început prin a nu-mi dori să scap de cenuşă, iar acum am ajuns să o mănânc. Am pierdut 19 kilograme de când soţul meu a murit, practic singurul lucru pe care îl mănânc e cenuşa”, a declarat Casie.

Sursa foto: YouTube, Thesun.co.uk