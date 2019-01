O femeie în vârstă de 29 de ani a trăit clipe de coșmar după ce iubitul ai a avut un comportament incredibil de violent când a aflat că el a fost scos din poza ei de profil de pe Facebook. Victima a rămas fără dinți în gură din cauza bătăii încasate!

Agresorul și-a lovit iubita atât de puternic, încât i-a dislocat maxilarul. Femeia a decis imediat să-și schimbe poza de la profil de pe Facebook, în care apărea cu el.

Fapt care l-a scos și mai rău din fire pe bătăuș. Astfel încât acesta a mai lovit-o atât de tare peste față încât i-a scos trei dinți!

Totul a pornit după o noapte petrecută cu prietenii în oraș. „La început a fost minunat și se purta atât de frumos cu mine. Dar, pe măsură ce au trecut lunile, s-a schimbat. Îmi amintesc de prima dată când mi-a dat peste față. Altă dată mi-a dat în cap și mi-a învinețit un ochi. Ar fi trebuit să mă despart de el atunci, dar m-a sunat în fiecare zi și era atât de drăguț și își cerea scuze și a plâns, așa că ne-am împăcat”, a povestit femeia.

În noaptea atacului, cei doi au ieșit în oraș cu prietenele ei, dar bărbatul nu a stat cu ele, așezându-se la o masă separată. La plecare, cei doi s-au despărțit, iar femeia a plecat singură la ea acasă. Dar în dimineața următoare s-a trezit cu McNair stând pe picioarele ei și țipând la ea.

„Am reușit să fug afară și am bătut la ușa vecinilor pentru ajutor, dar nimeni nu a răspuns.” McNair a continuat apoi să o lovească. „M-a dat apoi de trei ori cu capul de ușă și mi-a spart dinții. Când mi-am pus degetul pe nas, am simțit dintele”, a povestit femeia.