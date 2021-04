O femeie a venit îmbrăcată în rochie de mireasă la centrul de vaccinare anti-COVID. Imaginile s-au viralizat rapid

Să vezi și să nu crezi! O femeie a venit îmbrăcată în rochie de mireasă la un centru de vaccinare anti-COVID. Imaginile cu mireasa s-au viralizat rapid.

Sarah Studley, din statul american Maryland, și iubitul ei s-au logodit în 2019. În 2020, cei doi și-au programat nunta visurilor sale și așteptau să petreacă alături de 100 de invitați. Pandemia de coronavirus le-a dat însă planurile peste cap și au fost nevoiți să anuleze marele eveniment din viața lor.

Sarah și logodnicul ei și-au dorit totuși să-și unească destinele, chiar și în contextul actual. Așa că au organizat în cele din urmă o ceremonie restrânsă, doar cu opt invitați. Femeia nu a reușit să îmbrace rochia de mireasă, așa că pentru a face haz de necaz a decis să o poarte în ziua vaccinării anti-COVID.

„În loc să lase rochia sa frumoasă pentru nunta anulată din cauza pandemiei să atârne în dulap, Sarah Studley a purtat-o la vaccinare”, a scris University of Maryland Medical System pe Twitter.

Here comes the bride…to get her vaccination at M&T Bank Stadium Mass Vaccination Site! Rather than let the beautiful gown for her pandemic-cancelled wedding reception just hang in her closet, Sarah Studley wore it to get vaccinated. pic.twitter.com/eeRJvITO51

— University of Maryland Medical System (@umms) April 12, 2021