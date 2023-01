O femeie care nu putea întreține relații intime cu niciun partener a dat naștere unei fetițe. Cum s-a întâmplat totul

O femeie de 30 de ani a avut parte de un moment de-a dreptul uimitor atunci când a devenit pentru prima dată mamă, deși nu a reușit să întrețină relații intime cu niciun partener. Iată cum a fost posibil totul.

Din păcate, din ce în ce mai multe femei se confruntă cu probleme destul de mari în ceea ce privește dorința de a deveni mame. Totuși, medicina a evoluat atât de mult, încât minunile pot apărea oricând, iar o mămică din India a trăit asta pe pielea sa.

A născut fără să întrețină relații intime cu vreun bărbat

Revati Bordawekar este numele femeii de 30 de ani care s-a trezit la numai 22 de ani că nu poate întreține relații intime cu partenerul său și cu niciun alt bărbat. Deși a încercat o mulțime de metode, unele mai convenționale, altele mai puțin convenționale, aceasta nu a reușit să se bucure de partenerul său.

Tânăra a luat decizia de a consulta un medic pentru a vedea despre ce problemă este vorba, urmând să primească și un diagnostic. Testele au arătat că Revati suferă de vaginism. Această boală se poate manifesta la mai multe femei, făcând ca vaginul să se strângă imediat în momentul în care este atins de ceva.

Pentru a depăși cu bine problema, femeia a început să facă tot felul de cercetări, urmând să descopere mai multe grupuri de sprijin. Acolo a aflat de fertilizarea in vitro, care a și dat rezultate imediate.

„Eram disperați să o depășim, pentru că ne doream să rămân însărcinată, așa că m-am uitat la grupurile de sprijin pentru vaginism, pentru a găsi modalități de a rămâne însărcinată.

Am încercat o IUI sub anestezie generală din cauza vaginismului, care a eșuat. Așa că am făcut primul ciclu de fertilizare in vitro, iar al doilea ciclu a funcționat, în sfârșit”, a povestit tânăra.

Revati a mărturisit că în momentul în care a fost nevoită să o aducă pe lume pe Eva, fiica sa, medicii îi recomandau să apeleze la cezariană, însă, și-a dorit să simtă și ea întreg procesul de a da viață unui copil, așa că a refuzat categoric. În cele din urmă, atât mama, cât și fetița au trecut cu bine peste întreaga întâmplare.