O femeie de 87 de ani, în cârje, a fost gonită de preotul la care s-a dus să se spovedească. Motivul invocat de cleric a stârnit furia Arhiepiscopiei Tomisului

Un preot din Constanța a stârnit revolta generală după ce a refuzat să spovedească o femeie în vârsta de 87 de ani, care cu greu a ajuns până la biserică. Deși se deplasează greu, cu ajutorul unor cârje, femeia a decis să meargă la lăcașul de cult pentru a se spovedi, însă acolo s-a lovit de refuzul categoric al preotului. Care este motivul halucinant pentru care acesta a refuzat-o pe bătrână? Acest caz a ajuns în atenția Arhiepiscopiei Tomisului.

Recent, un bărbat a povestit pe rețelele sociale întâmplarea revoltătoare prin care a trecut mama sa, o bătrână de 87 de ani, ce merge în cârje. Dorindu-și să se spovedească, femeia a făcut un efort mare pentru a merge la biserică. Aceasta a participat la slujbă, iar la final i-a cerut preotului să o spovedească. Însă, aceasta s-a lovit de un refuz categoric. Văzând cele întâmplate, fiul femeii s-a revoltat și a făcut întreaga întâmplare publică.

Un bărbat a povestit pe rețelele de socializare că mama sa, în vârstă de 87 de ani, o persoană aflată în cârje, nu s-a putut spovedi la o biserică din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, din cauza preotului care a refuzat să își facă îndatoririle.

Mai exact, se pare că preotul și-a motivat refuzul spunând că femeia locuiește pe o stradă care face parte din sectorul altei parohii. Așadar, pentru că nu aparținea de sectorul său pastoral, preotul nici nu a vrut să audă doleanțele bătrânei care cu greu se deplasase la biserică. Revoltat de ce i s-a întâmplat mamei sale, fiul acesteia a spus întreaga poveste în mediul online.

„Am fost cu mama mea de 87 de ani la biserica din faţa poliţiei pentru a se spovedi. Am stat la slujbă frumos şi la sfârşit, când să se spovedească, preotul i-a spus mamei mele că nu o spovedeşte că nu stă pe strada pe care o are el, ci să îl sun pe preotul care are acea strada. Asta pentru mine înseamnă o ne….. Să vă fie ruşine că trimiţi acasă o bătrână în cârjă şi nu o poţi spovedi în biserică. Ruşine, ruşine, ruşine”, a spus fiul femeii, pe rețelele sociale.