Scene desprinse dintr-un film de groază într-o pădure din Mureș! Ce au pățit câțiva locuitori în timp ce se îndreptau cu sicriul la cimitir

Scene de panică într-un sat din Mureș! Câțiva locuitori dornici să găsească un traseu mai scurt către cimitir și să ajungă cât mai repede au decis să străbată pădurea. Însă, în mijlocul călătoriei lor, au dat peste un pui de urs, declanșând o mică agitație. Cu toate acestea, situația s-a rezolvat rapid și, cu un efort comun, au reușit să transporte coșciugul către destinație fără incidente.

În satul Bordoșiu din Mureș, cortegiul funerar se îndrepta către cimitirul care era înconjurat de o pădure. Însă, în timp ce își croiau drum printre copaci, participanții au fost luați prin surprindere de apariția neașteptată a unui pui de urs.

Oamenii s-au panicat și încercau să sperie animalul ca să-l alunge. Cu toate acestea, confuz de zgomotul și agitația din jur, ursul s-a simțit tot mai curajos și a început să se îndrepte spre ei, adâncind în mod involuntar frica celor prezenți la înmormântare.

Pentru câteva momente tensionate, cei care purtau cu grijă sicriul au simțit un fior de teamă că vor fi atacați. Aceștia au urmărit cu atenție mișcările ursului. Totuși, spre uimirea lor, animalul și-a schimbat direcția și a dispărut în adâncurile pădurii.

Participanții la cortegiu și-au revenit din șoc. Cu toate acestea, întrebarea rămânea: unde era mama ursului în acea clipă? Fie că nu era în preajmă, fie că a preferat să păstreze distanța, cert este că nicio altă creatură sălbatică nu și-a făcut apariția în zonă.

Localnicii speculează că acest pui de urs s-ar fi putut rătăci de ursoaică, deoarece părea la fel de dezorientat și speriat ca și oamenii atunci când au avut întâlnirea neașteptată.

Individul a dezvăluit că a acționat într-un mod atât de neobișnuit din cauza unui vis pe care l-a avut. În acest vis, mama sa îl înmormânta pe tatăl său cu doi ani în urmă, chiar în timp ce acesta era în viață. Această experiență l-a determinat pe bărbat să încerce să își dezgroape tatăl în cimitir.

„De când a murit tatăl lui, el a spus că a fost îngropat de viu. Mi-a mai spus de câteva ori că eu sunt de vină, că l-am îngropat de viu și că el o să-l dezgroape, dar nu am crezut că e în stare de așa ceva. Pe mine m-a anunțat preotul. A săpat groapa de a ajuns la sicriu aproape. A fost văzut de cineva și persoana respectivă a dat vestea. Preotul a sunat la poliție și a fost luat. După am astupat acolo, nu știu… Eu am rămas șocată când am auzit ce a făcut (…) În ultima perioadă, m-a bătut de mai multe ori. Acum, când s-a dus să-l dezgroape pe taică-su, mi-a spus că mă omoară dacă găsește ceva în neregulă. Sper să-l țină acolo, la spital sau nu știu că, dacă îl lasă acasă, mă omoară. Nu știu dacă este nebun, dar, dacă bea, nu ai cu cine te înțelege”, a povestit mama bărbatului, potrivit romaniatv.net.