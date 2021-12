O femeie din Baia Mare a sunat la 112 pentru că n-a ajuns să-și ia copilul de la grădiniță, din cauza traficului

O femeie din Baia Mare a sunat îngrijorată la 112 pentru că a întârziat să-și ia copilul de la grădiniță, fiind blocată în trafic.

IPJ Maramureș a confirmat pentru jurnaliştii actualmm.ro existența apelului la numărul de urgență.

Femeia a semnalat faptul că traficul este o problemă gravă în oraș la ora la care iese de la muncă și întârzie de fiecare dată când trebuie să își ia copilul de la grădiniță. Aceasta a povestit pe Facebook cum a încercat să obțină ajutorul Poliției:

„Cum se poate rezolva aglomeratia zilnica dar mai ales cea de vineri… prea multe semafoare nesincronizate… Am ajuns sa fim sunati de educatori ca copilul meu a ramas ultimul…eu fiind blocata in circulatie. Ies de la servici la ora 16 si ajung sa iau copilul dupa 40 de minute petrecute in trafic… pe distanta de la piata mare la gara…

Am sunat la politia locala care mi-a zis ca ei nu pot face nimic, dupa am sunat la 112 sa pot vb cu cineva de la politia rutiera (deoarece la nr de pe site nu raspunde nimeni)… mi s-a spus ca ei eu la dispozitie 2 echipaje si vor vedea colegii daca chiar este necesar sa intervina in dirijarea circulatiei…evident nu era necesar pt ca nu a fost nimeni de la ei pt a decongestiona circulatia…

Ambele institutii mi-au spus sa fac reclamatie la primarie pt ca de cei din primarie depinde totul…„, a scris femeia, potrivit actualmm.ro.