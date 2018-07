O femeie din Iași a avut parte de șocul vieții ei! A vrut să-și vândă telefonul pe un site, a găsit repede un cumpărător, dar individul cu care s-a întâlnit pentru încheia tranzacția a jefuit-o. Bărbatul s-a dat drept potențial cumpărător în urma anunțului postat de ea pe internet și astfel a reușit să o păcălească.

Femeia a postat pe Facebook o imagine cu hoțul și un mesaj în care a explicat tot ce s-a întâmplat, în speranța că acesta va fi găsit mai repede. Bărbatul i-a furat un telefon iPhone X, după ce a reușit s-o convingă să se vadă cu ea în oraș, mințind-o că vrea să-l cumpere. Femeia susține că a apelat și la poliție pentru a-l găsi pe hoț.

„Am avut ghinionul fiu furata de catre acest individ,care mi a spus ca locuieste in Valea Lupului.Am facut plangere la politie insa se pare ca informatiile pe care le detin nu sunt suficiente.

Individul s a dat drept potential cumparator in urma anuntului meu postat pe olx,m a contactat telefonic stabilind sa ne vedem pt a “cumpara” telefonul.

Cu portiera deschisa si cu telefonul pus la incarcat intre scaunele din fata a masinii,facandu se ca si scoate banii din portofel,individul mi a smuls tel de la incarcat si a fugit!Telefonul este un iPhone X space grey.

Fac apel la dvs sa ma ajutati,va rog da dati share iar daca aveti informatii despre acest individ va rog sa ma contactati in privat.

Mi ai blocat numarul dar nu poti bloca numarul la o.Natiune intreaga

‭+40 (747) 851 768‬”, a scris femeia pe Facebook.