O tânără din Iași a filmat cum o femeie spăla migălos olița unui copil, într-o fântână din centrul orașului. Doamna din imaginile postate pe internet poartă mănuși în timp ce curăță obiectul. După ce a fost luată la rost în legătură cu gestul ei, femeia a spus că olița este, de fapt, nouă. A urmat apoi un dialog spumos.

Cea care a luat-o la rost pe femeie și care ulterior a postat imaginile cu aceasta pe internet este convinsă că olița era folosită, pentru că aceasta purta mănuși când o spăla. Femeia în cauza a început să țipe când a fost întrebată dacă este frumos ce face într-un loc public.

Cum s-a apărat femeia: „Era murdară de praf!”

„Spăl o chestie. Era curată. Era nouă!!! N-ai înțeles? Era murdară de praful din magazin”, a țipat femeia la tânăra care a luat-o la rost.

„Oamenii mai pun mâinile pe acolo, doamnă”, a replicat tânăra.

„Era nouă!!! Nu înțelegi? Era nefolosită”, a mai spus femeia.

„Dar spălați-o acasă, doamnă, nu în parc! E fântână publică”, i-a mai spus autoarea imaginilor care s-au viralizat pe internet.

Femeia i-a întors mai apoi spatele și și-a văzut de drum. Revoltată, tânăra din Iași a postat imaginile pe un grup de Facebook.

„Am rămas fără cuvinte!!! Urât, doamnă, foarte urât. După ce a spălat-o câteva minute bune, a șters-o cu șervețelul și a venit să o mai clptească o dată, iar toată lumea se uita la ea cu dezgust. Ea are tupeu să spună că era nouă. Am uitat să o întreb de ce purta mănuși dacă era nouă și o spăla doar de praf….offf, mare scandal a făcut după. Când a plecat s-a întors și a scos limba la noi. Păcat că am închis camera", a scris tânăra pe un grup de Facebook.