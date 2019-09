O femeie și-a înghițit inelul de logodnă, în timp ce dormea! Incredibil cum s-a întâmplat asta.

De aproape șase ani, Jenna Evans se află într-o relație, iar recent ea a fost cerută în căsătorie de bărbatul iubit. Bineînțeles, la pachet cu inelul de logodnă. Doar că… Jenna era să rămână fără bijuterie. În urmă cu câteva zile, tânăra a avut parte de un incident bizar.

„Am visat că eram într-un tern de marfă şi ne aflam într-o situaţie periculosă. Iar Bobby mi-a zis să înghit inelul. Când m-am trezit şi am văzut că nu am inelul pe deget, am ştiut imediat unde este. În stomacul meu”, a povestit femeia.

Atunci când s-a trezit, Jenna i-a povestit iubitului ei ce a visat. Atunci, însă, când s-a uitat la mâna ei și a văzut că nu are inelul de logodnă… tânăra s-a panicat. Cei doi au decis să meargă la spital pentru a vedea dacă… visul Jennei a fost de fapt real. Medicii nu le-au dat crezare până nu au văzut radiografia. Ei bine, după investigațiile medicale au aflat că inelul se afla în stomacul tinerei.