O fetiță de 10 ani a devenit virală după ce a trimis o scrisoare către McDonald’s, supărată că nu livrează în zona ei „Cred că este nedrept…”

Într-o notă politicoasă, dar fermă, Georgia May Hibbert, în vârstă de 10 ani, și-a subliniat „dezamăgirea” că McDonald’s nu a livrat în zona ei, în ciuda faptului că „merita” o masă, pentru că era izolată la domiciliu și nu se putea deplasa.

Îndemnându-i să ajungă la un „compromis”, tânăra a explicat cum aștepta cu nerăbdare o masă de la restaurant după ce a trebuit să facă un test Covid și cât de supărată a fost când a descoperit că aceștia nu livrează acasă în Chorley, Lancashire, deși fast-food-ul se află la doar 15 minute de locuința ei.

De asemenea, copila a precizat că o mulțime de alți copii ar fi „foarte fericiți” dacă ei ar livra în zona ei, iar câștigurile lor ar crește.

Mama ei, Mary Hibbert, în vârstă de 33 de ani a susținut initiative fiicei sale.

„Era, evident, un pic enervată de faptul că nu putea să aibă McDonald’s, așa că s-a dat jos și a început să scrie o notă”, a spus Mary, care lucrează în serviciile pentru copii. ”Mi-a spus:„ Am decis să merg să fac ceva în legătură cu asta ‘.

„Presupun că McDonald’s nu livrează în zona noastră, deoarece este o problemă la distanță. Dar așa cum a spus ea în scrisoarea ei, este doar o călătorie de 15 minute.”

A scris patru pagini pentru McDonald’s

Fetița de 10 ani a scris peste patru pagini: „Dragă McDonald’s. Mai întâi, wow! Mâncare excelentă, dar cred că este un pic nedrept pentru oamenii care nu pot obține această mâncare delicioasă.

„În acest moment mă autoizolez pentru că am fost în contact cu cineva cu Covid-19. Așa că am făcut un test COVID, iar pentru recompensa mea aveam să iau un McDonald’s.

„Dar după ce m-am entuziasmat cu totul, se pare că nu îmi livrezi acasă.

„Locuiesc la aproximativ 10-15 minute distanță de cel mai apropiat restaurant McDonald’s și cred că este ciudat și dezamăgitor faptul că nu ne livrați mie și multor altor case din apropiere.”

Ea a continuat: „Sunt Miss Georgia May Hibbert și am 10 ani. Am CFS care reprezintă sindromul oboselii cronice. Așa că ți-ai putea imagina cât de mult îmi lipsește și uneori am zile proaste, iar săptămâna aceasta m-am simțit mai descurajat din cauza primului paragraf. Deci acesta este un alt motiv pentru care meritam acel McDonald’s la care speram. ”

Georgia a declarat, de asemenea, în mod inteligent: „Gândește-te la toți ceilalți copii ca mine și că nu le poți livra. De asemenea, asta înseamnă o mulțime de bani care vor pleca de la întreaga ta companie …

„Sper că putem face compromisuri și, în cazul în care vă întrebați, locuiesc în Wheelton în Chorley și, dacă sunteți de acord cu mine, veți face foarte mulți copii din apropierea mea foarte fericiți.”

Just Eat a declarat că, deși sunt unul dintre partenerii de livrare ai lanțului de fast-food, nu au grijă de sucursala cea mai apropiată de Georgia.

