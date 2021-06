De-a râsu’-plânsu’! Cum s-a răzbunat o femeie pe o șoferiță la McDonald’s drive-thru

O poveste amuzantă și meschină de răzbunare într-un McDonald’s drive-thru face turul online de ani de zile, reapărând recent pe Facebook. Iar internauții nu omit niciodată să-și dea cu părerea.

Când pofta unui Big Mac sau a unor McNuggets te lovește, nu este nimic mai rău decât să stai la coadă la drive-thru. Deși mulți se înarmează cu răbdare până ajung să savureze mâncarea, alții sunt puțin mai nerăbdători.

O femeie din Australia le-a împărtășit internaților experiența pe care a avut-o la McDonald’s. În timp ce aștepta, la rând, să comande, o altă șoferiță din spatele ei a început să o claxoneze lung ca să se grăbească. Indignată de comportamentul nepoliticos al individei, femeia a pus imediat la cale un plan ca să-i dea o lecție.

”M-am gândit în sinea mea… ”Hai s-o facem în stilul mare”. Așadar, când am ajuns la fereastră ca să plătesc, am decis să achit și comanda ei”, a mărturisit femeia.

Cel mai probabil, angajatul de la McDonald’s i-a spus șoferiței de gestul făcut de femeia pe care a apostrofat-o, iar aceasta a ieșit pe geamul mașinii și i-a făcut un gest mulțumitor cu mâna. Vizibil jenată de situație, individa nu se aștepta să-i fie răsplătită grosolănimea cu bunătate.

Doar că… adevărata lecție abia acum urmează! Când a ajuns la a doua fereastră, femeia a arătat chitanțele și a luat ambele comenzi.

„Acum trebuie să se întoarcă la sfârșitul cozii și să o ia de la capăt”, a mai povestit amuzată femeia. Totodată, ea a mărturisit că a împărtășit această poveste de-a lungul anilor pentru a aduce un zâmbet pe fețele oamenilor și a stopa instigarea la ură și violență.