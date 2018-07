Un nou caz tulburator a ingrozit intreaga planeta! O fetita de 6 ani a fost violata si ucisa, in apropierea casei, scrie stirilekanald.ro. Alesha avea 6 ani si se afla in vacanta la bunici, in Scotia. Pe 2 iulie a a disparut de acasa, iar bunicii alertati au inceput sa o caute.

Disperati, acestia au anuntat si autoritatile care au demarat o mobilizare de forte pentru gasirea copilei.

Dupa cateva ore, acestia aveau sa o gaseasca decedata. Presa locala relateaza ca micuta a trait clipe de cosmar inainte de a murit. Ea a fost violata si apoi ucisa. Atrocitatea s-a petrecut intr-o padure de langa casa bunicilor.

Principalul suspect este un adolescent de 16 ani, aporpiat al familiei.

Mama copilei a aflat de nenoricire dintr-un mesaj publicat pe Facebook. Intreaga familie este daramata si socata de aceasta tragedie.